Сметное дело: руководство для новичков по обучению, трудоустройству и карьерному росту

Многие молодые люди задумываются о том, чтобы связать свою профессиональную деятельность со строительной отраслью. И это неудивительно - строительство является одной из самых динамично развивающихся сфер экономики. Но далеко не все знают, что одной из наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий в строительстве является профессия сметчика.

Получить образование сметчика

Чтобы стать квалифицированным специалистом в области сметного дела, желательно иметь профильное образование. Лучший вариант - получить диплом инженера-строителя или инженера-сметчика. Но можно начать и с курсов по сметному делу.

Курсы сметчиков включают следующие разделы:

основы ценообразования в строительстве;

структура сметной документации;

нормативно-правовая база;

практические занятия по составлению смет.

При выборе курсов стоит обращать внимание на наличие сертификата государственного образца по их окончании, а также возможность прохождения практики.

Выбрать курсы сметчика дистанционно можно на сайте https://centrfenix.ru/smetnoe_delo.html с гибким и удобным графиком занятий.

Найти работу сметчиком

После получения базовых знаний в области сметного дела можно начинать поиски работы.

Как подготовиться к собеседованию:

Изучить актуальную нормативно-правовую базу. Повторить основные виды сметных расчетов. Подготовить ответы на типовые вопросы по профессии.

Обычно начинающий сметчик устраивается на должность техника или помощника сметчика. Со временем, по мере набора практического опыта, он может вырасти до ведущего специалиста или руководителя группы.

Развитие карьеры сметчика

Опытные сметчики могут расширять сферу своей деятельности, переходя в область экспертизы сметной документации или в преподавание.

Также актуальным направлением является овладение специализированными компьютерными программами для автоматизации сметных расчетов.

Главные качества профессионального сметчика — это внимательность, скрупулезность и постоянное совершенствование своих знаний. Ведь нормативно-методическая база в сфере ценообразования регулярно обновляется.

Итак, сметное дело — это интересная и перспективная профессия для тех, кто не боится сложных задач и готов постоянно учиться. Получив необходимую базу знаний и практических навыков, можно построить успешную карьеру в этой сфере.