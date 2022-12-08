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Специальный имитатор позволяет увеличить объем и качество проверок оборудования на объектах ООО «Транснефть – Балтика»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Транснефть
Специальный имитатор позволяет увеличить объем и качество проверок оборудования на объектах ООО «Транснефть – Балтика»

ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть – Балтика» получили свидетельство на программу для ЭВМ «Программный комплекс для имитатора вспомогательных систем», которая позволяет проводить проверки оборудования и программного обеспечения автоматизированных систем управления не только при стендовых испытаниях, как это делается в настоящее время, но и в условиях действующего технологического процесса непосредственно на объектах магистрального трубопроводного транспорта.

Аппаратная часть, для которой написана зарегистрированная программа, также является разработкой специалистов ООО «Транснефть – Балтика».

Имитатор представляет собой мобильный стенд на базе программируемого логического контроллера. Его отличительной особенностью является применение в системах автоматики различных производителей, мобильность, простота использования. Для работы не требуется специальная подготовка.

Использование имитатора позволяет увеличить объем и качество проверок оборудования с уменьшением затрачиваемого на них времени. Он способен имитировать различные нестандартные ситуации в работе энергетического и технологического оборудования вспомогательных систем при любых сценарных условиях. При этом применение имитатора не требует изменения текущих настроек систем автоматики, энергетического и технологического оборудования.

Использование имитатора позволяет исключить человеческий фактор при проверках оборудования, дает возможность на действующем оборудовании в режиме реального времени имитировать процессы, которые нельзя воспроизвести вручную.

В целом, программно-аппаратный комплекс позволяет корректировать и дополнять сценарные условия проверок силами инженерного персонала предприятия на основе изменений требований нормативно-технической документации и анализа поведения оборудования в нестандартных ситуациях.

В настоящее время имитатор используется на объектах ООО «Транснефть – Балтика», в том числе при проверках соответствия технических характеристик оборудования систем автоматизации в течение всего жизненного цикла. Планируется его применение при проведении заводских приемо-сдаточных испытаний систем автоматизации, проверке работоспособности их программного кода до установки на объектах и начала промышленной эксплуатации.

Совместно с представителями ПАО «Транснефть» и Центром промышленной автоматизации АО «Транснефть – Верхняя Волга» проведены испытания комплекса на одном из объектов ООО «Транснефть – Балтика», в результате которых подтверждены заявленные характеристики, отмечена универсальность и целесообразность применения на объектах ПАО «Транснефть».

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