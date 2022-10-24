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Питерец.ру » Статьи » Партию молоди сига выпустили в Ладожское озеро сотрудники ООО «Транснефть-Балтика»

Партию молоди сига выпустили в Ладожское озеро сотрудники ООО «Транснефть-Балтика»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Партию молоди сига выпустили в Ладожское озеро сотрудники ООО «Транснефть-Балтика»

Специалисты ООО «Транснефть – Балтика» выпустили партию молоди сига в Ладожское озеро.

Выпуск мальков проходил под контролем представителей Росрыболовства, которые подтвердили их удовлетворительное состояние. Мероприятие реализовано в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть».

Вид выращиваемых водных биологических ресурсов, их количество и место выпуска были определены специализированным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства. Ладожское озеро пополнили более 800 мальков сига.

В текущем году это уже третье подобное экологическое мероприятие. В апреле ООО «Транснефть – Балтика» выпустило в р. Неву в Ленинградской области 1,5 тыс. мальков атлантического лосося (семги), а в мае - около 1,5 тыс. мальков стерляди в Угличское водохранилище в Ярославской области.

В рамках программы по сохранению биологического разнообразия за период 2019–2021 гг. в водоемы Ленинградской, Ярославской, Тверской, Новгородской областей предприятием было выпущено 33,5 тыс. мальков сига, 125 тыс. личинок щуки, 58 тыс. мальков стерляди.

Неукоснительное соблюдение природоохранных норм, рациональное природопользование и обеспечение восстановления природных ресурсов являются приоритетными направлениями экологической деятельности ООО «Транснефть – Балтика».

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