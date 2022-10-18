Техническое состояние участков магистральных трубопроводов оценено ООО «Транснефть – Балтика»

ента новостей

15:11
Разводку Ладожского моста снова перенесли
14:04
В Выборгском районе задержали подозреваемого в мошенничестве
13:52
В Сланцах обнаружены мертвыми мужчина и женщина
13:12
В Ленобласти обнаружен череп человека
13:08
В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионеров
12:24
Законодательное Собрание присоединилось к акции «Книги – Донбассу»
12:18
В Петербурге задержали злоумышленников, которые похитили с банковской карты денежные средства
12:14
Идея на выходные. Бесплатные кинопоказы в Историческом парке
11:55
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве
11:47
Молодежный фестиваль «В стиле ЭТНО»
11:44
В Приморском районе полицейские прикрыли подпольное казино в квартире
11:41
«Зенит» - с огромным преимуществом самая дорогая команда РПЛ. Следом за ним идут четыре московских клуба
11:10
В Петербурге задержали злоумышленников, которые ограбили мужчину
10:27
В Петербурге после драки в школе госпитализирован 11-летний мальчик
09:56
В Сосновом Бору лжеэнергетик оставил пенсионерку без денег
09:51
На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Петербурга
09:08
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за «ошибки» в мини-бюджете
09:02
Судебный процесс по делу об убийстве в Индонезии проливает свет на предполагаемую безнаказанность полиции
08:01
Медведев раскритиковал Израиль
07:26
Противоковидные требования смягчают
06:46
Интерес к наличным сохраняется
23:36
Понедельник в КХЛ: крах «Торпедо» и «Авангарда»
21:26
Стартует Фестиваль «Ситар в Петербурге»
19:58
Двести школьников региона вышли на «Тропу боевого братства Ленинградской области»
19:52
Федерация бокса России: «Матчевая встреча «Россия-Куба» - первый международный старт под своим флагом для сборной России»
18:10
В СПбГУ представили альбом, посвященный Юрию Новицкому
18:08
Волонтёры Победы раскроют секреты обороны подземной крепости Аджимушкай в годы Великой Отечественной войны
18:07
В Петербурге увеличат расходы на охрану окружающей среды
18:06
Беглов вынуждает бизнес становиться субподрядчиками по оборонным заказам НПО «Спецматериалы» - спонсором его избирательной компании
17:03
В Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Техническое состояние участков магистральных трубопроводов оценено ООО «Транснефть – Балтика»

Техническое состояние участков магистральных трубопроводов оценено ООО «Транснефть – Балтика»

0
20
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
Техническое состояние участков магистральных трубопроводов оценено ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» за 9 месяцев 2022 года выполнило диагностическое обследование участков магистральных нефтепроводов (МН) и нефтепродуктопроводов (МНПП) общей протяженностью более 4 тыс. км. Мероприятия проводились на территории Ленинградской, Новгородской, Ярославской областей.

В частности, были обследованы 15 участков магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк, Палкино – Приморск, БТС-2, а также 14 участков МНПП Горький – Ярославль, Ярославль – Приморск 1 и Ярославль – Приморск 2. Помимо этого силами АО «Транснефть – Подводсервис» проведено диагностическое обследование на 20 подводных переходах МН и МНПП общей протяженностью 10,8 км и на 161 малом водотоке протяженностью около 33 км.

В целях оценки технического состояния и продления срока безопасной эксплуатации отдельных участков трубопроводов выполнена диагностика последовательным пропуском магнитных и ультразвуковых внутритрубных инспекционных приборов.

Диагностическое обследование – важная составляющая обеспечения безопасности производственных объектов. Оно проводится с использованием современного оборудования – внутритрубных инспекционных приборов (ВИП), разработанных и произведенных в АО «Транснефть – Диаскан», – профилемеров, магнитных и ультразвуковых дефектоскопов, а также комбинированных диагностических комплексов.

Диагностика с помощью ВИП позволяет получить точные и актуальные данные о техническом состоянии линейной части магистральных трубопроводов, а также своевременно выявить различные типы дефектов – риски, потери металла, продольные и поперечные трещины, дефекты сварных швов, дефекты изоляции. На основе собранной информации выполняется всесторонняя оценка состояния трубопроводов и формируется программа плановых ремонтных работ.

Регулярное проведение обследований состояния производственных мощностей позволяет ООО «Транснефть – Балтика» поддерживать требуемую несущую способность магистральных трубопроводов, высокий уровень надежности и безопасности объектов трубопроводного транспорта.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-07-2022, 19:28
Всестороннюю оценку состояния трубопроводов выполнило на основании диагностики ООО "Транснефть - Балтика"
2-02-2022, 11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды
27-07-2022, 13:07
Почти 25 тыс. экологических исследований проведено на производственных объектах ООО «Транснефть – Балтика»
25-01-2022, 10:29
Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»
18-08-2022, 00:15
Специалисты Ярославского РНУ ООО «Транснефть – Балтика» стали участниками плановых учений по локализации и ликвидации ЧС
20-09-2022, 19:25
Сотрудники ЛНРУ ООО «Транснефть – Балтика» приняли участие в учебно-тренировочном занятии

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
158
Вчера, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
121
Вчера, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
0
99
Вчера, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
0
111
Вчера, 09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
Наверх