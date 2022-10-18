Техническое состояние участков магистральных трубопроводов оценено ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» за 9 месяцев 2022 года выполнило диагностическое обследование участков магистральных нефтепроводов (МН) и нефтепродуктопроводов (МНПП) общей протяженностью более 4 тыс. км. Мероприятия проводились на территории Ленинградской, Новгородской, Ярославской областей.

В частности, были обследованы 15 участков магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк, Палкино – Приморск, БТС-2, а также 14 участков МНПП Горький – Ярославль, Ярославль – Приморск 1 и Ярославль – Приморск 2. Помимо этого силами АО «Транснефть – Подводсервис» проведено диагностическое обследование на 20 подводных переходах МН и МНПП общей протяженностью 10,8 км и на 161 малом водотоке протяженностью около 33 км.

В целях оценки технического состояния и продления срока безопасной эксплуатации отдельных участков трубопроводов выполнена диагностика последовательным пропуском магнитных и ультразвуковых внутритрубных инспекционных приборов.

Диагностическое обследование – важная составляющая обеспечения безопасности производственных объектов. Оно проводится с использованием современного оборудования – внутритрубных инспекционных приборов (ВИП), разработанных и произведенных в АО «Транснефть – Диаскан», – профилемеров, магнитных и ультразвуковых дефектоскопов, а также комбинированных диагностических комплексов.

Диагностика с помощью ВИП позволяет получить точные и актуальные данные о техническом состоянии линейной части магистральных трубопроводов, а также своевременно выявить различные типы дефектов – риски, потери металла, продольные и поперечные трещины, дефекты сварных швов, дефекты изоляции. На основе собранной информации выполняется всесторонняя оценка состояния трубопроводов и формируется программа плановых ремонтных работ.

Регулярное проведение обследований состояния производственных мощностей позволяет ООО «Транснефть – Балтика» поддерживать требуемую несущую способность магистральных трубопроводов, высокий уровень надежности и безопасности объектов трубопроводного транспорта.