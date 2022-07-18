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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Всестороннюю оценку состояния трубопроводов выполнило на основании диагностики ООО "Транснефть - Балтика"

Всестороннюю оценку состояния трубопроводов выполнило на основании диагностики ООО "Транснефть - Балтика"

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Опубликовал: Алексей Морозов
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ООО «Транснефть – Балтика» в первом полугодии выполнило диагностику 2,7 тыс. км трубопроводов

ООО «Транснефть – Балтика» в первом полугодии 2022 года выполнило диагностическое обследование участков магистральных нефтепроводов (МН) и нефтепродуктопроводов (МНПП) общей протяженностью 2712 км. Мероприятия проводились на территории Ленинградской, Новгородской, Ярославской областей.

В частности, были обследованы 6 участков МН Палкино – Приморск и БТС-2, а также 9 участков МНПП Горький – Ярославль, Ярославль – Приморск 1 и Ярославль – Приморск 2. В целях оценки технического состояния и продления срока безопасной эксплуатации отдельных участков трубопроводов выполнена периодическая диагностика последовательным пропуском внутриинспекционных приборов (ВИП) – магнитных и ультразвуковых.

Диагностическое обследование – важная составляющая обеспечения безопасности производственных объектов. Оно проводится с использованием современного оборудования – внутритрубных инспекционных приборов, разработанных и произведенных в АО «Транснефть – Диаскан»: профилемеров, магнитных и ультразвуковых дефектоскопов, а также комбинированных диагностических комплексов.

Диагностика с помощью ВИП позволяет получить точные данные о техническом состоянии линейной части магистральных трубопроводов, а также выявить различные типы дефектов – риски, потери металла, продольные и поперечные трещины, дефекты сварных швов, дефекты изоляции. На основе собранной информации выполняется всесторонняя оценка состояния трубопроводов и формируется программа плановых ремонтных работ.

Регулярное проведение обследований состояния производственных мощностей позволяет ООО «Транснефть – Балтика» поддерживать требуемую несущую способность магистральных трубопроводов, высокий уровень надежности и безопасности объектов трубопроводного транспорта.

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