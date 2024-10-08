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Гардероб на все сезоны: как выбирать вещи, которые работают круглый год

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Создание универсального гардероба, который подходит для любого времени года, – это настоящее искусство.

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Создание универсального гардероба, который подходит для любого времени года, – это настоящее искусство. Вместо того, чтобы каждый сезон обновлять шкаф, можно собрать комплект вещей, который будет актуален круглый год. Главное – выбрать качественные базовые элементы, легко адаптирующиеся под погоду и ситуацию. Например, одежда Lee Cooper – пример того, как можно найти баланс между стилем и практичностью на любой сезон.

Одежда на круглый год

Вы не поверите, но почти любую вещь из вашего платяного шкафа можно при желании носить весь год. Даже шорты с поддетыми под них яркими колготами станут частью интересного аутфита. Но нас интересует база, то есть универсальные вещи.

Базовые футболки и рубашки

Независимо от сезона они всегда найдут применение. Летом их можно носить самостоятельно, а зимой – комбинировать с кардиганами, пиджаками или свитерами. Многие носят футболку под рубашкой. Это и тепло, и создает многослойность.

Выбирайте модели из натуральных тканей, чтобы чувствовать себя комфортно в любое время года. Нейтральная одноцветная палитра легко сочетается с любыми другими цветами, что делает такую одежду универсальной.

Джинсы – основа всего

Эта вещь никогда не выходит из моды и служит круглый год. Зимой джинсы в сочетании с теплым свитером и пальто согревают, а летом комбинируются с футболками и легкими топами.

Платья на все случаи жизни

Платья также могут быть универсальными, если правильно подобрать модель. Летние платья из легких тканей можно носить в теплое время года, а в холодное добавлять к ним плотные колготки, сапоги и кардиганы. Платья в стиле casual подходят как для повседневной носки, так и для работы или встреч, если дополнить их подходящими аксессуарами.

Аксессуары, которые работают круглый год

Стильные шарфы, ремни, сумки и украшения помогут добавить завершающие штрихи к вашему образу и сделать его небанальным. И летом, и зимой можно носить яркий рюкзачок или сумку, легкий цветной шарф, красивый дорогой ремень, броские браслеты.

Создание гардероба на все сезоны – это способ сэкономить время и деньги, избегая лишних покупок каждые три месяца. Это также увлекательное хобби, если подойти основательно к делу. Базовые вещи (футболки, джинсы, платья) легко адаптируются под разные погодные условия, если правильно комбинировать их с другими элементами. Тщательно подобранная одежда будет гармонично вписываться в концепцию универсального гардероба.

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