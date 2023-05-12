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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Корпоративы » Что такое выездное обслуживание банкетов

Что такое выездное обслуживание банкетов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
grinch.by
Выездной банкет – формат празднования, который подходит для многих поводов: свадьба, юбилей, выпускной или встреча выпускников

Выездной банкет – формат празднования, который подходит для многих поводов: свадьба, юбилей, выпускной или встреча выпускников, важная дата в истории существования компании или корпоратив с тимбилдингом на природе. Кейтеринг банкетов от Grinch Cafe – это возможность упростить организацию торжества. Угощение для гостей, обслуживание на ресторанном уровне, уборка посуды после завершения мероприятия – все это полностью перейдёт под ответственность наших сотрудников.

Преимущества кейтеринга банкетов от кафе Grinch Cafe

Выездной банкет с кейтерингом – популярный формат по ряду причин:

  • Нет ограничений по выбору площадки. Праздник можно провести в любой локации – на природе, в загородном коттедже, на арендованном теплоходе, на базе отдыха. Летом такой формат особенно востребован. Если планируется небольшое семейное торжество, кейтеринг можно заказать домой – это позволит не беспокоиться о накрывании стола для всех гостей.
  • Возможность провести мероприятие в любой стилистике. Кейтеринг – это не только доставка блюд или обслуживание, но также расстановка мебели, оформление локации. Сообщите свои пожелания менеджеру при бронировании – тогда праздник будет именно таким, каким вы его запланировали.
  • Обслуживание от профессиональных поваров и официантов. Кейтеринг от нашего кафе – это возможность провести мероприятие на ресторанном уровне вне стен ресторана.
  • Возможность составить индивидуальное меню в соответствии с предпочтениями гостей. При заказе сообщите свои пожелания, а также аллергии и вкусы гостей – наши менеджеры помогут подобрать блюда, которые понравятся приглашенным.
  • Организация праздника в соответствии с любым бюджетом. Даже если ваш бюджет небольшой, недорогая локация и формирование индивидуального меню поможет провести выездной банкет, который оставит только приятные воспоминания.

Организация выездного банкета

Вы можете заказать выездное обслуживание банкетов на https://grinch.by/catering/banquets-catering – оставьте заявку на сайте, и с вами свяжется менеджер нашего кафе для уточнения всех вопросов. Также с нами можно связаться по телефону или через мессенджеры.

При заказе сообщите следующую информацию:

  • дату, время мероприятия;
  • выбранную локацию (удалённость от города);
  • количество гостей;
  • планируемую длительность мероприятия;
  • пожелания по меню и оформлению локации.

Если на мероприятии планируется развлекательная программа или другие активности, сообщите об этом заранее, чтобы время выноса блюд не совпало с конкурсами, запуском салюта или другими пунктами вашей программы. Наши сотрудники будут придерживаться заданного расписания.

Если у вас есть вопросы, задайте их нашему менеджеру. Мы проконсультируем по меню, при необходимости поможем выбрать локацию и ответим на любые вопросы.

Напоминаем, что бронировать кейтеринг рекомендуется заранее, особенно если планируется масштабное мероприятие, требующее множества задействованных сотрудников. В противном случае выбранная вами дата может оказаться недоступной.

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