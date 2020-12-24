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Особенности кальянного кейтеринга

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Любители кальяна смогут насладиться ароматным дымом с помощью кальянного кейтеринга

Любители кальяна смогут насладиться ароматным дымом с помощью кальянного кейтеринга. Поскольку вступил в силу закон, при котором запрещается курить кальян в общественных местах, стали достаточно востребованы выездные услуги, которые позволяют заказать кальян на праздник.

Что такое кальянный кейтеринг?

Данная услуга представляет собой обслуживание профессиональных кальянщиков, которые с собой привозят необходимое оборудование для того, чтобы приготовить дымную вечеринку. Кальянный кейтеринг является отличным решением для праздника. Ведь это поможет максимально разнообразить торжественное мероприятие. Следует отметить, что кальян является еще одним видом развлечения, при этом гостям праздника не понадобится самостоятельно заниматься приготовлением. Профессионал приготовит все самое необходимое для курения, а также сможет устроить достаточно интересное развлекательное шоу.

В чем заключаются особенности услуги?

Прежде всего следует ознакомиться со всеми особенностями кальянного кейтеринга:

  • оформляются и организовываются кальянные зоны;
  • предлагается широкий ассортимент специализированных продуктов для кальянокурения;
  • всем необходимым процессом занимаются профессиональные кальянщики.

Таким образом, можно заказать традиционный или дизайнерский кальян с полным комплектом оборудования. Кроме того, предлагается различные виды вкусов. Также оформляется специальная зона различными столиками, подушками, ширмами и дополнительными декоративными элементами в зависимости от стиля праздника.

Важно отметить, что кальянный кейтеринг можно заказать для любого места, где намечена вечеринка или праздничное мероприятие. Особенно пользуется спросом данная услуга на дне рождении, юбилее, тематической вечеринке, корпоративном мероприятии, девичнике, мальчишнике или свадьбе. Также кальян можно заказывать для переговоров, конференции и деловых встреч.

Кальянный кейтеринг – удобство, профессиональное обслуживание, оригинальный вид развлечения на вечеринке. Выездной кальян может организовываться на необходимый период времени и для определенного количества людей. Стоимость услуги зависит от крепости микса, количества и индивидуальных предпочтений заказчиков.

Кальян с доставкой – отличная возможность провести приятное время дома или создать развлекательную программу для гостей на празднике. Ведь выездной кальян является прекрасным способом получить положительные эмоции у гостей на мероприятии.

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