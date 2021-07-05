ента новостей

23:41
Трагедия в США: погиб вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлиниекс
12:50
В Петербурге уроженец Марокко получил ножевое ранение в область шеи
12:34
В Сестрорецке пожар в деревообрабатывающем цеху
11:15
Из СИЗО в депутаты?
10:27
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 673 000 рублей
10:15
Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле «Арены - Санкт-Петербург»
10:10
Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»
10:06
Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 2021
09:57
Не нужны нам такие апельсины
09:04
Стартовала ревакцинация
19:26
В Ленобласти группа антитеррора артиллерийской бригады провела учения
19:13
В общевойсковом объединении ЗВО продолжается приведение к военной присяге новобранцев»
00:36
Разгром Украины Англией завершил четвертьфиналы чемпионата Европы по футболу
09:46
Купаться хочется, а негде
09:43
Путин опять задобрил народ
09:40
Россиян не пускают в Чехию
12:36
Исаакиевский собор и Спас-на-Крови ввели "антивирусные" ограничения
12:27
В Сланцах запустят производство импергированной бумаги и фенольной пленки
12:08
В Ленобласти молодая мать зарезала мужа из ревности
11:55
В Петербурге правоохранители задержали курьеров, торговавших ковидными справками
11:42
В Петербурге мошенникивыманили у пенсионерки более миллиона рублей
11:04
С Днем медицинского работника петербургских врачей поздравил Михаил Романов
10:07
Праздник в честь Иуды и день НЛО
09:17
В ЛДПР происходит омоложение
08:45
Швейцарцам рекомендуют не ездить в Петербург
15:29
В Петербурге аферисты у пожилой женщины выманили почти 2,5 миллиона рубле
12:56
В Ленобласти ограбили пенсионерку
12:03
В Петербурге задержали мурманчан, пытавшиеся похитить иномарку
10:50
Когда появится преемник?
10:00
Сколько людей болеют ковидом после прививки?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Кейтеринг, что это, какие особенности имеются

Кейтеринг, что это, какие особенности имеются

0
41
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
catering-spb.site
На сегодняшний день кейтеринг стал очень распространенным явлением.

На сегодняшний день кейтеринг стал очень распространенным явлением. И многие компании начинают заниматься этой деятельностью. Например, https://catering-spb.site - одна из таких компаний, она появилась относительно недавно, но уже успела завоевать свою популярность на этом рынке.

Сам по себе кейтеринг представляет некоторую организацию питания. Это одна из отраслей данного направления. Кейтеринг отличается от других понятий похожего содержания тем, что он подразумевает оказание услуг питания на каких-либо удаленных точках. Кейтерингом как правило занимаются различные подрядные организации, которые предоставляют рабочим и иным сотрудником компаний питание выездного характера.

Стоит сразу уточнить, что кейтеринг - это далеко не только сам процесс приготовления еды. Это еще и все микропроцессы, а также услуги, которые с этим связаны. Например, это и доставка продуктов, и обслуживание стола вместе с его сервировкой, это и разлив напитков, а также бесчисленное множество прочих смежных услуг.

По своим видам кейтеринг также очень сильно различается. На сегодняшний день видов данного занятия очень и очень много. Основными из них можно назвать следующие:

  • Кейтеринг медицинского характера.
  • Авиакейтеринг.
  • Кейтеринг социального характера.
  • Кейтеринг в помещении.
  • Кейтеринг концертного характера.

Каждый из вышеперечисленных, а также прочих видов в свою очередь подразделяется на еще большее число подвидов. Таким образом, при выборе кейтеринга на то или иное мероприятие стоит учитывать особенности и нюансы, чтобы заказать идеальное оказание услуг, соответствующее типу мероприятия.

Главной особенностью кейтеринга является его сезонность. В течение года есть несколько активных периодов, когда кейтеринг чувствует себя лучше всего. Первый из них приходится на декабрь и на начало января. Естественно, это связано с Новым Годом. Второй период популярности приходится уже на майские праздники, которые являются некоторыми предвестникам лета для наших граждан. Наконец, третий пик кейтеринга приходится на периоды особой бизнес активности, которые в свою очередь наступают осенью.

Кейтеринг как мировое явление известен уже давно. В нашей стране он появился примерно 20 лет назад. На текущий момент этот рынок продолжает свое активное развитие и движение вперед.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-01-2019, 10:20
Кейтеринг - современная услуга ресторана
24-12-2020, 10:19
Особенности кальянного кейтеринга
12-10-2020, 14:42
Trend Company – кейтеринг, организация мероприятий в Санкт-Петербурге
16-10-2018, 18:06
Доставка пиццы на дом: особенности и преимущества услуги
21-06-2016, 22:39
Организация логистического бизнеса
11-08-2015, 00:17
Как организовать доставку сотрудников?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
289
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
0
300
29-06-2021, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
270
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
454
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
Наверх