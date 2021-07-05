Кейтеринг, что это, какие особенности имеются

На сегодняшний день кейтеринг стал очень распространенным явлением. И многие компании начинают заниматься этой деятельностью. Например, https://catering-spb.site - одна из таких компаний, она появилась относительно недавно, но уже успела завоевать свою популярность на этом рынке.

Сам по себе кейтеринг представляет некоторую организацию питания. Это одна из отраслей данного направления. Кейтеринг отличается от других понятий похожего содержания тем, что он подразумевает оказание услуг питания на каких-либо удаленных точках. Кейтерингом как правило занимаются различные подрядные организации, которые предоставляют рабочим и иным сотрудником компаний питание выездного характера.

Стоит сразу уточнить, что кейтеринг - это далеко не только сам процесс приготовления еды. Это еще и все микропроцессы, а также услуги, которые с этим связаны. Например, это и доставка продуктов, и обслуживание стола вместе с его сервировкой, это и разлив напитков, а также бесчисленное множество прочих смежных услуг.

По своим видам кейтеринг также очень сильно различается. На сегодняшний день видов данного занятия очень и очень много. Основными из них можно назвать следующие:

Кейтеринг медицинского характера.

Авиакейтеринг.

Кейтеринг социального характера.

Кейтеринг в помещении.

Кейтеринг концертного характера.

Каждый из вышеперечисленных, а также прочих видов в свою очередь подразделяется на еще большее число подвидов. Таким образом, при выборе кейтеринга на то или иное мероприятие стоит учитывать особенности и нюансы, чтобы заказать идеальное оказание услуг, соответствующее типу мероприятия.

Главной особенностью кейтеринга является его сезонность. В течение года есть несколько активных периодов, когда кейтеринг чувствует себя лучше всего. Первый из них приходится на декабрь и на начало января. Естественно, это связано с Новым Годом. Второй период популярности приходится уже на майские праздники, которые являются некоторыми предвестникам лета для наших граждан. Наконец, третий пик кейтеринга приходится на периоды особой бизнес активности, которые в свою очередь наступают осенью.

Кейтеринг как мировое явление известен уже давно. В нашей стране он появился примерно 20 лет назад. На текущий момент этот рынок продолжает свое активное развитие и движение вперед.