Что такое кейтеринг. Процесс выездного обслуживания мероприятий

Современное определение кейтеринга включает в себя приготовление и доставку готовых блюд к месту назначения, что очень актуально в условиях карантина, связанного с пандемией.

Профессиональные услуги кейтеринга сочетают в себе кулинарную и логистическую деятельность, направленную на обслуживание общественных или частных мероприятий, вечеринок или свадебных торжеств.

Что входит в услуги кейтеринга

Кейтеринговая компания позаботится об обслуживании любого мероприятия или банкета.

Компания обычно предоставляет услуги общественного питания в регионе. Это может быть кафе, ресторан или столовая.

В спектр выездного обслуживания входят следующие мероприятия:

обслуживание конференций и симпозиумов;

офисные вечеринки;

выездные кофе-брейки;

банкеты;

праздничные вечеринки;

мероприятия на свежем воздухе;

свадебные приемы;

дни рождения и пр.

Практика организации мероприятий и банкетов позволяет предприятию общественного питания разработать комплексное меню, гарантируя обслуживание на самом высоком уровне. Праздничное меню составляется с учетом индивидуальных предпочтений и вкусов заказчика, а также гостей мероприятия.

С помощью кейтеринга можно организовать качественное обслуживание любого мероприятия, даже вечеринку на природе за городом.

Процесс организации мероприятия

Чтобы организовать выездной праздничный стол для большого количества людей, необходимо позаботиться о следующих факторах:

подготовка, перевоз и размещение мебели;

сервировка столов;

подвоз горячей пищи;

устройства для подогрева готовых блюд и пр.

В случае организации вечеринки на природе, важное значение имеет размещение сантехнического оборудования, чтобы обеспечить для людей необходимые гигиенические условия.

Готовые блюда будут доставлены к месту назначения горячими, официанты проведут обслуживание гостей на высоком профессиональном уровне.

Сколько стоят услуги кейтеринга

Поскольку кейтеринг включает в себя целый комплекс услуг, стоимость зависит от нескольких факторов, включая следующие:

стоимость доставки мебели, персонала и продуктов к месту проведения мероприятия;

цена готовых блюд;

количество порций;

стоимость аренды оборудования;

цена электроэнергии и пр.

Наиболее популярными являются мясные и вегетарианские блюда, закуски и десерты. Возможна разработка диетического или праздничного меню.

Кроме праздничных мероприятий, кейтеринг может включать ежедневное комплексное обслуживание персонала компании или офиса.