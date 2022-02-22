Что такое кейтеринг. Процесс выездного обслуживания мероприятий

Современное определение кейтеринга включает в себя приготовление и доставку готовых блюд к месту назначения, что очень актуально в условиях карантина, связанного с пандемией.
Профессиональные услуги кейтеринга сочетают в себе кулинарную и логистическую деятельность, направленную на обслуживание общественных или частных мероприятий, вечеринок или свадебных торжеств.
Что входит в услуги кейтеринга
Кейтеринговая компания позаботится об обслуживании любого мероприятия или банкета.
Компания обычно предоставляет услуги общественного питания в регионе. Это может быть кафе, ресторан или столовая.
В спектр выездного обслуживания входят следующие мероприятия:
- обслуживание конференций и симпозиумов;
- офисные вечеринки;
- выездные кофе-брейки;
- банкеты;
- праздничные вечеринки;
- мероприятия на свежем воздухе;
- свадебные приемы;
- дни рождения и пр.
Практика организации мероприятий и банкетов позволяет предприятию общественного питания разработать комплексное меню, гарантируя обслуживание на самом высоком уровне. Праздничное меню составляется с учетом индивидуальных предпочтений и вкусов заказчика, а также гостей мероприятия.
С помощью кейтеринга можно организовать качественное обслуживание любого мероприятия, даже вечеринку на природе за городом.
Процесс организации мероприятия
Чтобы организовать выездной праздничный стол для большого количества людей, необходимо позаботиться о следующих факторах:
- подготовка, перевоз и размещение мебели;
- сервировка столов;
- подвоз горячей пищи;
- устройства для подогрева готовых блюд и пр.
В случае организации вечеринки на природе, важное значение имеет размещение сантехнического оборудования, чтобы обеспечить для людей необходимые гигиенические условия.
Готовые блюда будут доставлены к месту назначения горячими, официанты проведут обслуживание гостей на высоком профессиональном уровне.
Сколько стоят услуги кейтеринга
Поскольку кейтеринг включает в себя целый комплекс услуг, стоимость зависит от нескольких факторов, включая следующие:
- стоимость доставки мебели, персонала и продуктов к месту проведения мероприятия;
- цена готовых блюд;
- количество порций;
- стоимость аренды оборудования;
- цена электроэнергии и пр.
Наиболее популярными являются мясные и вегетарианские блюда, закуски и десерты. Возможна разработка диетического или праздничного меню.
Кроме праздничных мероприятий, кейтеринг может включать ежедневное комплексное обслуживание персонала компании или офиса.