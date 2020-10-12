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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Trend Company – кейтеринг, организация мероприятий в Санкт-Петербурге

Trend Company – кейтеринг, организация мероприятий в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
trend-com.ru
Готовитесь к свадьбе или романтическому свиданию? Или хотите организовать запоминающийся тимбилдинг, яркий корпоратив, деловое мероприятие?

Готовитесь к свадьбе или романтическому свиданию? Или хотите организовать запоминающийся тимбилдинг, яркий корпоратив, деловое мероприятие? Тренд Компани поможет провести любой ивент на высшем уровне.

Как мы работаем?

Первый этап – знакомство с клиентом, особенностями и нюансами предстоящего праздника. Можем использовать готовый план проведения мероприятия и его сценарий, либо составить свой с учетом пожеланий заказчика. При этом на всех этапах план согласовывается, при необходимости вносятся коррективы. Обсуждается услуга кейтеринга.

Далее происходит воплощение плана – подготовка к мероприятию. К назначенной дате организуются все процессы и детали.

По желанию составляется предварительная смета и отправляется на утверждение, а также выдается отчет по мероприятию.

Кейтеринг

Кейтеринг, ивент – услуги, которые обычно заказывают в комплексе. Trend Company – это свежая, вкусная, качественная еда, приготовленная на собственных производствах. Мы предлагаем меню, учитывая формат мероприятия: это может быть как банкетное меню, так и выездной фуршет, меню для пикника, барбекю и кофе-брейков, кальянный кейтеринг. В нашем каталоге – десятки вкуснейших блюд от шеф-поваров, разнообразие кухонь мира, экзотические, изысканные блюда, молекулярная кухня.

Наши преимущества

Тренд Компани поможет с организацией и проведением абсолютно любого мероприятия в Санкт-Петербурге – от семейных, частных торжеств до крупных банкетов и презентаций. Мы предлагаем:

· Индивидуальное решение для каждого клиента.

· Комплексный подход к задаче.

· Нацеленность на результат – точность организации, безупречное исполнение помогают проводить незабываемые ивенты.

· Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству, поэтому постоянно проводим акции, предлагаем скидки и партнерские программы для постоянных клиентов.

Организация ивентов с Тренд Компани – воплощение настоящего праздника, который подарит участникам массу положительных эмоций и приятных воспоминаний.

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