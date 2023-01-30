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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Услуги выездного кейтеринга: организация мероприятий

Услуги выездного кейтеринга: организация мероприятий

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Опубликовал: Алексей Морозов
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товарищ-полковник.рф
Кейтеринг – это выездное обслуживание, которое подразумевает организацию питания на территории заказчика

Кейтеринг – это выездное обслуживание, которое подразумевает организацию питания на территории заказчика. Можно сказать, что это услуга по доставке еды на дом. Однако стоит учитывать, что кейтеринговые услуги подразумевают проведение и организацию праздника. Если говорить о выездной доставке блюд, то это достаточно распространенная услуга на рынке предоставления услуг. Сегодня существует множество кейтеринговых компаний, которые предоставляют услуги по организации питания в любых местах. Праздничный сервис Товарищ Полковник на сайте http://www.товарищ-полковник.рф предлагает ознакомиться с лучшими услугами по организации мероприятий.

Выездной кейтеринг

Кейтеринговая компания – это крупная организация, которая занимается доставкой готовых блюд на различные мероприятия. Также она может осуществлять комплексное обслуживание на различных мероприятиях. Обычно в такую компанию обращаются крупные компании, которые хотят организовать праздничный банкет или устроить фуршет. Причины популярности выездного кейтеринга:

  • возможность организации самого разного рода мероприятий в любое время года;
  • отсутствие необходимости готовить еду;
  • экономия времени и сил;
  • удобство транспортировки и хранения еды;
  • разнообразие блюд и возможность их приготовления на месте;
  • оригинальность подачи блюд;
  • проведение выездных приемов и банкетов;
  • организация фуршетов и вечеринок на природе;
  • оформление праздника;
  • доставка блюд из ресторанов на дом или в офис.

Чаще всего кейтеринг заказывают для проведения свадеб, корпоративных праздников, дней рождения и иных торжеств. В нашей стране кейтеринг не так популярен и распространен, как в других странах. Это связано с тем, что многие люди не представляют, что такое выездное питание. Да и цены на услуги выездного питания более чем доступны.

Организация мероприятий

Как правило, кейтеринг охватывает такие направления услуг, как:

  • организация питания в офисе;
  • фуршеты и банкеты;
  • корпоративные мероприятия;
  • выездная регистрация брака;
  • доставка обедов;
  • кейтеринг на природе.

Организация фуршетов, банкетов и других мероприятий – это одна из самых востребованных услуг на рынке кейтеринга. Компания организовывает доставку еды, а также может предоставить дополнительные услуги: украшение зала, музыкальное сопровождение, и т. п. С помощью кейтеринга можно организовать любой праздник, будь то свадьба, юбилей или корпоратив. При этом доставка блюд должна производиться вовремя, ведь именно от этого зависит успех мероприятия.

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