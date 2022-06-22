Использование искусственного интеллекта в современном бизнесе

Пограничные вычисления

Рост объема данных, привлекательность данных и потребность в прогнозирующих аналитических результатах приведут к развитию граничных вычислений. Подтверждают такое мнение и крупные it-компании, такие как karuna group, отзывы о работе в которой говорят о подобных тенденциях

Современный бизнес определяется бизнес-приложениями, которые они создают, к которым подключаются и которые используют. Пандемия показала, что компании могут поддерживать и развивать свой бизнес за счет прямых соединений между службами приложений или конечными точками. В результате приложения, независимо от того, предоставляют ли они услуги конечным клиентам, обслуживают взаимодействие между предприятиями или между машинами, становятся границей бизнеса.

Бизнес-взаимодействия, происходящие во всех этих типах приложений, создают постоянно растущий поток данных. Каждый аспект каждого взаимодействия с корпоративными приложениями и между ними будет генерировать дополнительные данные для обеспечения прогнозной аналитики. Для предиктивной аналитики в некоторых случаях данные, скорее всего, будут поступать в центральный репозиторий. Однако в других случаях потребуется хотя бы частичная предварительная обработка в пограничной среде, включая машинное обучение и другие методы.

AI

Этический, ответственный и объяснимый искусственный интеллект (ИИ) станет главным приоритетом для компаний и стран по всему миру, если мы действительно заинтересованы в инклюзивном будущем для всех.

Чрезвычайный объем генерируемых данных уже вышел за пределы человеческого масштаба, но все еще нуждается в «умной» обработке, а в некоторых случаях практически в режиме реального времени. В этом сценарии применяются машинное обучение (ML) и искусственный интеллект (AI). Если в будущем нужно будет получать немедленные аналитические результаты, МО и ИИ могут им помочь. Проблема в том, что у данных есть сложности, связанные с правом собственности, суверенитетом, конфиденциальностью и соответствием требованиям, которые необходимо учитывать при обработке и анализе.

И если искусственный интеллект, используемый для мгновенного анализа, каким-то образом предвзят, полученные знания будут изначально ошибочными. Это вызывает потребность в этичном, ответственном и объяснимом искусственном интеллекте. Искусственный интеллект должен быть прозрачным, чтобы каждый, кто использует систему, понимал, как были получены результаты. Прозрачность должна пересекаться со всеми аспектами жизненного цикла искусственного интеллекта — от проектирования и разработки до развертывания.

API

Будущее инноваций и бизнеса связано с максимальным использованием данных в мире на основе приложений, построенных на принципах безопасности, отслеживаемости и связи через API (интерфейс прикладного программирования).

Границы компании будут определяться ее приложениями, ее данными и выгодами, которые она может извлечь из них. В будущем бизнес-данные будут получать, исследовать, интеллектуально обрабатывать и обогащать с учетом всех соответствующих ограничений, включая право собственности, суверенитет, конфиденциальность и соблюдение нормативных требований. Это позволит использовать данные для инновационных решений.

Помимо возможности извлекать из данных контекстную бизнес-аналитику, также можно будет лучше автоматизировать ряд сложных действий, вплоть до этапа автоматизированных действий по самовосстановлению, чтобы помочь устранить трения из будущих бизнес-процессов. Для этого вам потребуется создавать приложения, основанные на автоматизации, отслеживаемости и взаимодействии API, с интегрированной защитой от разработки до реального трафика и возможностью идентифицировать, контролировать и управлять API независимо от поставщика или источника.

Metaverzum

Только обеспечение прогнозируемого и бесперебойного интернет-соединения позволит реализовать идею метаверсии и обеспечить повсеместный доступ к технологиям и инновациям.

Нет никаких сомнений в том, что тенденция к беспроводному соединению и коммуникации сохранится. Комфорт беспроводного подключения различных устройств очевиден для всех – постоянно ли они в движении или нужно быть мобильным лишь иногда.

Всегда доступное подключение к Интернету поможет еще больше сократить социальное и экономическое неравенство за счет более справедливого доступа к современной экономике, особенно в районах за пределами мегаполисов, и поможет создать рабочие места для всех. Будущее невозможно без повсеместного, надежного и всегда доступного интернет-соединения по низким ценам. Будущее, которое включает в себя бесшовные интернет-услуги, требует неоднородного доступа, что означает подключение с поддержкой ИИ для всех поколений мобильных сетей и сетей Wi-Fi, а также будущих LEO и других спутниковых соединений.

Квантовые технологии

Квантовые вычисления, связь и безопасность обеспечат более быстрое и безопасное будущее, что потребует переоценки того, как системы работают и обмениваются данными через продвинутый Интернет с еще более низкой задержкой и более высокой пропускной способностью.

Квантовые компьютеры и безопасность будут взаимосвязаны совершенно иначе, чем традиционные коммуникационные сети, которые передают биты и байты, составляющие голосовую информацию и данные. Квантовая технология основана на необъяснимом квантовом физическом явлении — соединении частиц, которое позволяет им делиться своим состоянием. В случае квантовых сетей это явление можно использовать для обмена или передачи информации.

Заманчива идея создания очень мощного квантового компьютера путем соединения нескольких более мелких. Квантовые сети могут обеспечить новый тип безопасного соединения между защищенными от вторжений цифровыми устройствами. Это может привести к лучшей защите транзакций от мошенничества. Кроме того, это поможет защитить голосовую связь и передачу данных от любого вмешательства или слежки. Все эти возможности изменили бы лицо Интернета, каким мы его знаем сегодня.