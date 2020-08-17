Мы вместе. Поддержка благотворительности в период пандемии

21 августа в 11:00 в главном зале Пространства развития добровольчества «Форма добра» по адресу Вознесенский проспект, 44-46 состоится бизнес-завтрак. На встречу соберутся 30 гостей и спикеров, среди которых ожидаются представители исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, организаторы федеральной акции #МыВместе, эксперты третьего сектора, представители коммерческих компаний и средств массовой информации. В формате case-study участники разберут самые успешные практики взаимодействия представителей разных сфер в период пандемии для выработки механизмов взаимодействия в будущем. Мероприятие пройдёт в рамках проекта по развитию интереса молодежного сообщества к участию в добровольческом движении «Форма добра».

Бизнес-завтрак станет общей площадкой для эффективного сотрудничества представителей общественности, органов власти, бизнеса и СМИ, ведь период пандемии стал серьезным вызовом не только для системы здравоохранения, но и для государства и общества в целом. Именно в это время нашлись люди, организации и компании, которые, несмотря на кризис, предложили решения сложных социальных задач. Поддержка и развитие полезных инициатив, партнерских отношений, сформированных в период пандемии, позволит выработать действенные механизмы совместной работы в «мирное» время. Таким образом, перед участниками бизнес-завтрака будут стоять задачи сформировать прецеденты эффективного взаимодействия бизнеса с представителями общественности, органами власти и СМИ, отработать ключевые проблемы и барьеры по взаимодействию представителей общественности, органов власти, бизнеса и СМИ, получить действенные механизмы и инструменты совместной работы.

Мероприятие станет первым из шести бизнес-завтраков, разработанных по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, которые станут платформой для волонтерского нетворкинга и помогут наладить более тесные отношения между активными горожанами, некоммерческими организациями, органами власти, бизнесом и средствами массовой информации, выработать совместные решения важных общественных и социальных городских проблем.

Справка: проект «Форма добра» реализуется по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В 2020 году сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций смогут получить бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменяться опытом и поделиться достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.

Серия мероприятий реализуется Межрегиональной общественной благотворительной организацией «Национальный центр социальной помощи».

Подробная информация о работе проекта: https://vk.com/formadobra