Что нужно знать о замене штатных линз в фарах авто

ента новостей

00:03
12-й гол Кассьерры в чемпионате России – 2023/2024 помог «Зениту» добыть ничью в матче с «Краснодаром»
21:35
«Ленинградец» сумел победить в гостях «Волгарь» благодаря голам Яковлева и Жиронкина, но пока команда Кирьякова – в зоне вылета из ФНЛ
21:16
СКА победил «Нефтехимик» и набрал в чемпионате КХЛ 30 очков после 28 игр
23:38
Алексей Игонин сменил Елену Илюхину на посту президента федерации футбола Санкт-Петербурга
22:55
Победная серия волейбольной «Ленинградки» прервалась в матче с московским «Динамо»
22:28
Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33
00:40
СКА благодаря буллиту Сергея Толчинского победил «Трактор», хотя счёт открыл челябинец Антон Бурдасов
21:16
«Динамо-ЛО» смогло победить в гостях клуб «Югра-Самотлор» со счётом 3–2 в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги
20:59
Волейбольный «Зенит» уступил в Казани своим соперникам-одноклубникам после нелёгкой победы в кубковом матче над «Факелом»
11:49
В Московском районе пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
11:39
В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 млн рублей
11:33
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Иеволи Орандж», «Капитан Егоров» и «ОТА-990»
10:15
Международный патриотический проект «Побратимы-Победители»: культурная дипломатия
02:04
В своём 20-м матче чемпионата МХЛ молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» разгромила «СКА-Карелию», счёт – 8:2
01:40
Баскетбольный «Зенит» отыгрался на «Парме» за поражение от УНИКСа в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, победив пермяков – 78:54
20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3
13:51
ЗакС Петербурга и Сахалинская областная Дума заключили соглашение
13:45
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке буксира «Иеволи Орандж»
13:39
Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке
13:26
В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета
11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
09:28
На Ржевской площади рабочие обнаружили в канализации останки человека
09:17
Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств
19:03
«СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков
19:00
Открытие ледового катка и новых зимних аттракционов в Никольских рядах
18:30
«СКА-1946» удалось разгромить «СКА-Карелию» со счётом 10:0, Нугманов сделал хет-трик, у Полякова – дубль
16:22
Фестиваль «Достоевский VS Станиславский»
16:12
На КАД в районе развязки с Софийской улицей ограничат скоростной режим
16:00
СКА проиграл «Спартаку» 2:3, пропустив за секунду до сирены: в воротах петербургского клуба стоял лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Никита Серебряков
15:35
В Петербурге зацепер упал с поезда и получил многочисленные травмы, второй доехал до станции в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Что нужно знать о замене штатных линз в фарах авто

Что нужно знать о замене штатных линз в фарах авто

0
5
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
autooptica.ru
Многие водители сталкиваются с проблемой ухудшения света фар автомобиля после продолжительного использования

Многие водители сталкиваются с проблемой ухудшения света фар автомобиля после продолжительного использования. Причиной этого является износ и потеря прозрачности отражателей в рефлекторных фарах и линзах. Постепенно они мутнеют, выгорают, что снижает эффективность светового потока. Эта проблема может привести к серьезным последствиям, таким как дорожные происшествия, особенно в условиях плохой видимости. Если вас интересует стоимость замены штатных линз, то цена варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля, типа используемых линз (оригинальные или аналоги). Также сюда входит стоимость работ по замене, если услуги предоставляются мастером. 

Почему важна замена штатных линз

Замена штатных линз в фарах — ключевой момент для обеспечения безопасности водителя и окружающих. Эффективные фары не только гарантируют хорошую видимость на дороге, но и позволяют водителю быстро реагировать на изменение дорожных условий. Прозрачные и четкие линзы обеспечивают максимальное освещение дороги, что важно в ночное время, при тумане или дожде.

Процесс замены штатных линз

Замена штатных линз — это процесс, который может быть выполнен профессиональными мастерами или самостоятельно. Прежде всего, необходимо определить марку и модель автомобиля, чтобы подобрать подходящие линзы. Далее следует аккуратно удалить старые линзы, очистить фары от загрязнений и установить новые. Это может потребовать некоторых навыков и инструментов, поэтому не всегда рекомендуется выполнять замену самостоятельно.

Преимущества использования высококачественных линз

Использование высококачественных линз в фарах приносит не только улучшение видимости, но и увеличивает эстетическое восприятие автомобиля. Четкость светового потока и равномерное освещение дороги способствуют повышению безопасности вождения. Кроме того, некоторые линзы обладают антибликовыми свойствами, что предотвращает ослепление встречных водителей.

При первых признаках ухудшения светового потока следует обратить внимание на состояние линз и, при необходимости, произвести их замену. Замена штатных линз также является частью профилактических мер по уходу за автомобилем. Выбирая высококачественные линзы, водитель вкладывает в долгосрочное сохранение функциональности фар. Профессионально установленные и качественные линзы способны прослужить дольше, минимизируя риски выхода из строя важных элементов освещения и сэкономив на регулярных заменах.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-01-2022, 18:46
Преимущество установки линз в фары автомобиля
23-06-2017, 21:54
Контактные линзы. Преимущества линз
29-01-2017, 22:35
Замена тормозных колодок
13-10-2017, 19:05
Причины замены старой штатной магнитолы
22-08-2018, 22:03
Электрокорректор фар
20-09-2023, 19:38
ШРУС – важный элемент автомобиля

Происшествия на дорогах

0
204
8-11-2023, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
247
7-11-2023, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
290
6-11-2023, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
412
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
Наверх