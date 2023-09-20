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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Ремонт автомобилей » ШРУС – важный элемент автомобиля

ШРУС – важный элемент автомобиля

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Механизм автомобиля, обеспечивающий передачу крутящего момента от коробки передач к колесам – шарнир равных угловых скоростей

Механизм автомобиля, обеспечивающий передачу крутящего момента от коробки передач к колесам – шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), состоящий из двух полусфер, соединенных с помощью специальных шариков между собой.

Если он выходит из строя, могут появиться серьезные проблемы, к которым относится:

  • потеря управления;
  • вибрация при движении;
  • авария.

Поэтому в техническом обслуживании транспортного средства важным этапом является замена ШРУСА, проводить которую следует регулярно для сохранения работоспособности машины.

Шрус

Этапы замены

Замена ШРУСА происходит в несколько этапов. Первый из них – подготовительный, когда подбирается новая деталь. После этого старый шарнир снимается, для чего откручиваются старые крепления, устанавливается новый. В конце проверяется правильность работы системы. Для этого проводится контрольный заезд на автомобиле для оценки работы.

Весь процесс требует специальных знаний и опыта. Поэтому важно, чтобы он проводился профессионалами, которых можно найти на supersto.by. Здесь предлагается данная услуга на выгодных условиях и по доступным ценам. Опытные специалисты проводят все грамотно, быстро, с использованием профессиональных инструментов.

Симптомы поломки

О том, что ШРУС требует замены, свидетельствует ряд признаков. В первую очередь это возникновение хрустов и стуков на поворотах, люфт в рулевой тяге. Вращение рулевого колеса становится тугим, колеса вращаются неравномерно. Также в руле может появляться вибрация, появляются нарушения в работе ABS, начинает подтекать масло из коробки передач.

Все это приводит к таким проблемам, как потеря мощности, вибрация, шум, отказ двигателя. Особенно это опасно в процессе движения.

Причин поломки множество. Среди наиболее распространенных выделяют износ деталей. Шарнир состоит из множества элементом, при износе которым в работе появляются сбои. Следствием этого становятся опасные ситуации на дороге.

Кроме того, детали могут быть повреждены из-за ударов, столкновений с препятствиями, что вызывает их деформацию. В результате теряется мощность, ухудшается управляемость.

При работе в условиях высоких температур ШРУС начинает перегреваться и повреждаться. Как правило, это происходит при длительной езде без остановки, либо, когда повышается температура окружающей среды.

Не менее частой причиной поломки является загрязнение узла грязью, пылью, другими веществами. Это повреждает детали и приводит к их износу. Также проблемы возникают и из-за неправильной установки шарнира.

Таким образом, замена ШРУСА – важный этап технического обслуживания транспортного средства, благодаря которому сохраняется его работоспособность и обеспечивается безопасность передвижения.

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