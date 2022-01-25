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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Преимущество установки линз в фары автомобиля

Преимущество установки линз в фары автомобиля

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
atomicgarage.ru
Установка линз в блок фары является очень эффективным способом улучшить качество света.

Установка линз в блок фары является очень эффективным способом улучшить качество света. Свет, который дает линза в фаре, может освещать не только дорогу перед автомобилем, но и обочину. Таким образом, свет от фар можно использовать для освещения дороги, а не для того, чтобы слепить других участников движения. При этом освещение дороги становится гораздо более качественным. По своей сути, установка линз в фары – это установка в отражатель фары специального осветительного оборудования.

Для чего устанавливают линзы в фары

Линзы в фары устанавливают для улучшения качества освещения дороги. Свет от этих осветителей дает равномерное и достаточно яркое освещение, которое не слепит глаз водителя и не ухудшает видимость дороги при ярком солнце. Чтобы правильно выбрать линзы для фар, необходимо знать, для каких целей они предназначены. Это могут быть:

  • билинзы для фар с ксеноном;
  • стандартные линзы для фар;
  • линзы для ксеноновых ламп;
  • бюджетные линзы.

Билинзы (или биксеноновые линзы) – это линзы для автомобилей с ксеноновыми лампами. Они отличаются от стандартных линз тем, что в них установлено дополнительное устройство, позволяющее переключать режимы работы ксеноновой лампы: ближний и дальний свет. Такие линзы устанавливаются в фары, которые изначально проектировались с ксеноновым светом. Если в вашей машине установлена галогеновая лампа, то для ее замены на ксеноновую лампу придется заменить и линзу.

Особенности установки линз в фары

Перед установкой ксеноновых фар следует проверить фары на исправность. Для этого надо включить дальний свет, а затем ближний свет и при помощи отвертки проверить, как рассеиваются лучи. В случае если они направлены одинаково, можно устанавливать ксенон. Если же один из лучей направлен в сторону или свет рассеивается, то необходимо отрегулировать фары. При этом следует помнить, что регулировка фар не должна осуществляться только на СТО, так как это может привести к повреждению фар.

Для начала нужно демонтировать старую оптику, если она имеется. Затем необходимо снять бампер и подкрылки. После этого нужно будет открыть капот и найти болты, которые крепят фару. Далее надо открутить их. При этом фару необходимо придерживать, чтобы она не упала. В конце нужно вставить линзу в фару и присоединить к ней проводку. Затем надо соединить провода с ксеноновой лампой. После этого можно подсоединить проводку к аккумулятору. Далее нужно установить фару на место и закрепить ее болтами.


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