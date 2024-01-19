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Морозильные камеры Haier Серия HF

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27
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
haieronline.ru
Читать обзор на морозильную камеру haier hf 82waa, дающую возможность эффективного и долгосрочного хранения продуктов при стабильных низких температурах

Морозильные камеры Haier предоставляют возможность эффективного и долгосрочного хранения продуктов при стабильных низких температурах. Они обладают современными технологиями, функциональностью, обеспечивают оптимальные условия для замораживания и сохранения свежести продуктов.

Характеристики серии HF

Вот некоторые общие характеристики, которые могут встречаться в морозильных камерах серии HF:

Объем и размеры

Линейка производителя предлагают различные объемы и размеры. Компактные модели, например морозильная камера Haier HF 82WAA, в высоту всего 84 см. Такой прибор можно встраивать под столешницу. Вместительная камера HF-284SG, высотой 164 см, обладает полезным объемом 284л.

Тип размораживания

Многие модели оснащены функцией No Frost, которая предотвращает образование инея и наледи внутри морозильной камеры, обеспечивает более равномерное замораживание, удобство обслуживания.

Эргономичный дизайн

Регулируемые полки, выдвижные ящики, дополнительные отделения для удобного хранения обеспечивают более эффективное использование пространства и легкий доступ к продуктам. Возможность перенавешивать двери удачно впишет морозилку в любой интерьер.

Функциональность

Мощность замораживания 18 кг / 24 часа указывает на количество продуктов, которые морозильная камера способна заморозить за одни сутки.

Морозилки могут поддерживать низкие температуры внутри в течение 14 часов без подачи электроэнергии, при условии закрытых дверей. Эта функция важна в случае временных сбоев в электроснабжении.

Устройства этой серии оснащены LED-лампами, которые обеспечивают яркое, равномерное освещение внутри камеры. Они энергоэффективны, долговечны, создают меньше тепла.

Простота настройки, точность регулирования температуры с помощью электронного управления делают использование устройства удобным.

Модуль N-AB Cruise с функцией бактериостаза, обогащенный наноионами серебра, эффективно очищает воздух в морозильной камере от бактерий, минимизируя распространение неприятных запахов. Это обеспечивает продолжительное сохранение свежести продуктов.

Сигнал открытой двери поможет поддерживать оптимальные условия хранения.

Энергосбережение

Компания уделяет особое внимание эффективности использования энергии, предлагая морозильные камеры с современными технологиями энергосбережения и высоким классом эффективности – А.

Надежность и гарантия

Haier — известный производитель бытовой техники. Продукция отличается высоким уровнем надежности. Гарантия на морозильники составляет три года. Наличие сервисных центров во всех крупных городах и качество обслуживания могут быть полезными ориентирами при выборе.

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