Морозильные шкафы: применение, особенности, виды

Кроме холодильного оборудования, на профессиональной кухне востребованы и морозильные шкафы. Это установки, постоянно вырабатывающие холод низкой температуры. Предназначены для хранения и замораживания разных продуктов. Их используют для овощей, мяса, рыбы, полуфабрикатов, еды в сыром или готовом виде. Без такого агрегата не обходятся ни на одной кухне.

Для заведений, где нужно постоянно хранить большое количество продуктов, покупают морозильные шкафы. Это универсальные устройства, подходящие для разных товаров. Выпускаются в широком ассортименте, отличаются по внешнему виду и функциям. Для ресторана, кафе или пищевого предприятия нужна промышленная установка. От бытовой она отличается мощностью, стойкостью к негативным факторам, долговечностью.

Практичное оснащение для хранения

По санитарным нормам на каждой кухне должно быть низкотемпературное оборудование. Оно необходимо не только для поддержки свежести продукции. В процессе хранения сохраняются вкусовые и питательные качества, витамины, полезные микроэлементы. Фрукты или овощи не теряют начальную форму, смотрятся привлекательно. В любой момент их легко достать, чтобы разморозить и приготовить так, как нужно. Устройства выпускаются в широком ассортименте, отличаются по внешнему виду.

Морозильный шкаф напоминает холодильник. Перед покупкой обращают внимание на размер. Все зависит от свободного пространства и параметров кухни. Можно найти как компактные, так и более крупные, вместительные варианты. Модели даже с внушительными габаритами не занимают много места. Внутри находятся герметичные ящики. В них удобно раскладывать продукты, которые нельзя хранить вместе.

Кроме шкафов, в заведениях общественного питания и на предприятиях используют лари. Это горизонтальные устройства с дверцей вверху, внешне напоминают сундук. Достаточно большие по объему, требуют много свободного пространства. Герметичных ящиков внутри нет, поэтому хранить можно только еду без запаха или одного вида. Например, овощи нельзя держать рядом с мясом даже в упаковке.

Какие есть разновидности

В зависимости от назначения морозильные шкафы бывают глухими или со стеклянными дверьми. Первые применяются на складе, кухне ресторана, в производственном цеху. Это вместительные модели, подходящие для хранения большого количества продуктов. Холодильный агрегат в таком оборудовании располагается над камерой или под ней. Устройства со стеклянными дверьми используют в торговых залах для хранения и демонстрации товаров.

Широкий ассортимент морозильных шкафов представлен в интернет-магазине Kitchen-Service. Все присутствующее оборудование отличается современным дизайном, поэтому гармонично дополнит обстановку любого учреждения. Корпус всех установок цельнозаливной, что обеспечивает высокую герметизацию. На камере монтируется одна или две двери, обустраивается статическая либо динамическая система охлаждения. Наиболее востребован последний вариант. В таких моделях монтируют специальные вентиляторы.

Морозильные установки универсальны, подходят для мяса, рыбы, овощей, грибов, фруктов. Используются для хранения сырой или готовой еды, полуфабрикатов, применяются и для замораживания. Функционируют в низкотемпературном режиме, что обеспечивает сохранность продукции на долгое время. На сайте представлены модели, сохраняющие работоспособность в разных условиях. Например, их можно установить и на складах, где нет кондиционирования воздуха.

Какие особенности покупки

Прежде чем выбрать морозильный шкаф, всегда обращают внимание на качество и надежность. Важно, чтобы прибор выдерживал интенсивное применение, обеспечивал хранение без потери товарного вида и полезных свойств. В интернет-магазине Kitchen-Service продаются разнообразные модели с динамическим охлаждением. Среди них легко выбрать подходящее оборудование для кафе, ресторана или цеха пищевого предприятия. Производители – Polair и «Марихолодмаш».

Техника активно используется в разных заведениях Москвы. Если возникают трудности с выбором, стоит обратиться к менеджерам интернет-магазина. Специалисты помогут определиться с характеристиками. Промышленные вертикальные морозильные шкафы незаменимы для любой точки общественного питания или компании, где занимаются приготовлением, продажей продуктов. При правильном выборе обеспечивают:

долгую сохранность как уже приготовленных блюд, так и отдельных компонентов, заготовок, например из теста;

возможность использовать только свежие ингредиенты при приготовлении;

простую предварительную подготовку.

Стоимость отличается в зависимости от объема устройства и производителя. Большинство моделей продаются недорого.