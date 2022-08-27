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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Особенности и преимущества холодильных камер

Особенности и преимущества холодильных камер

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
complex-trade.ru
Самое главное требование, которым должны обладать холодильные камеры, – это безопасность.

Самое главное требование, которым должны обладать холодильные камеры, – это безопасность. Ведь в них хранятся товары, требующие постоянного охлаждения, к тому же подвергающиеся перепадам температурного режима и прочим неблагоприятным факторам. Купить холодильные камеры можно на сайте www.complex-trade.ru.

Достоинства использования холодильной камеры

Компания предлагает холодильные камеры, цена которых является одной из самых доступных на рынке. Цена на эти холодильные установки зависит от размеров, количества камер и так далее Холодильные камеры и цены на них можно уточнить на сайте. Такие камеры подходят для хранения мясной продукции, кондитерских изделий, овощей, фруктов, соков и других продуктов. Основные преимущества холодильного оборудования:

  • высокая прочность и надежность;
  • устойчивость к колебаниям температур;
  • использование новых морозильных компрессоров;
  • длительный срок службы холодильной камеры.

Оптимально подходит для хранения продуктов, требующих соблюдения определенного температурного режима при хранении. Камеры необходимы предприятиям, занимающихся реализацией пищи, особенно с точки зрения чистоты, качества предлагаемой продукции. При использовании камер исключаются потери и снижается риск порчи продуктов.

Преимущества использования замороженных продуктов

Нами предлагается оборудование, замороженные продукты в котором сохраняют все свои полезные свойства. Данная продукция востребована в каждом магазине и ресторане, которые пользуются услугами быстрого питания. Удобство использования заключается в том, что еда будет всегда свежая. При этом можно не переживать, что продукты могут испортиться. Дело в том, что вся продукция проходит многоуровневую проверку на качество.

Существуют разные виды замороженных овощей и фруктов. Для изготовления данного вида продукции используется специальная технология. Благодаря этому, замороженная продукция не только сохраняет все свои вкусовые и полезные качества, но и приобретает только полезные свойства, которые помогут сделать питание более полезным.

Также следует отметить, что цена на холодильные и морозильные камеры зависит от ее назначения. На сайте компании можно выбрать нужный агрегат, который наилучшим образом подходит к условиям эксплуатации. Часто бывает так, что продается холодильное оборудование с уже подключенным холодильным агрегатом. Такая конструкция считается неправильной, потому что в одной камере размещается оборудование, которое не будет подвергаться быстрой поломке и не будет служить долго. В итоге холодильник не будет успевать охлаждать товар, поэтому постоянно придется увеличивать количество камер.

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