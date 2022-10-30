Советы по выбору настольной плиты для дачи

Для дачного домика традиционно выбирается бытовая техника с небольшими параметрами. Проживая за городом только время от времени, большинство старается выбирать удобные в управлении, но достаточно экономные приборы. Для приготовления еды используются плиты с меньшим количеством конфорок. Стоит разобраться на что обратить внимание при выборе подходящего варианта.

Основные критерии выбора

Чтобы техника полностью отвечала предъявляемым требованиям, стоит определиться с:

источником энергии. Востребованы и электрические, и газовые модели. Первые берутся в домики, к которым подведено достаточно мощности. Вторые нуждаются в систематической смене баллонов;

тип покрытия. Это может быть нержавеющая сталь, эмаль, стеклокерамика. От его выбора зависит порядок ухода за поверхностью. Наибольшее распространение получила эмаль. Хотя для дачных условия предпочтительна нержавеющая сталь, так как более удобна в использовании, а эмалированное покрытие со временем может скалываться. Стеклокерамика еще более универсальный вариант, но из-за стоимости, подверженности механическому воздействию выбор чаще всего делается в пользу других;

тип управления. Делится на механическое, электронное, сенсорное. Для дачи чаще всего выбирается первый тип, представляющий собой привычные ручки, поворачивая которые меняется режим работы конфорки. Электронное встречается в современных панелях. Устройства имеют расширенный функционал, например, регулирование мощности, выставление таймера. Сенсорные помогают полностью проконтролировать функционал бытовой техники;

мощность. Степень разогрева и количество отдаваемого тепла напрямую зависит от мощности устройства. Чем она больше, тем быстрее вскипит чайник, но и быстрее будет расходоваться энергия;

количество конфорок. Выбирается с учетом количества одновременно приготавливаемых блюд. Чаще всего выбор делается в пользу моделей с одной или двумя. Для дачного участка этого оказывается достаточно.

Для выбора модели перечисленных критериев бывает достаточно.

Полезные советы

Кроме основных параметров есть ряд дополнительных, заслуживающих внимания. Большинство производителей одну и ту же модель предлагают в разном цвете. Это позволяет подобрать вариант с учетом стилистического оформления. Может оказаться актуальным наличие электророзжига, таймера и других функций, упрощающих пользование бытовой техникой.