Какую технику купить для загородного дома?

Купить дачу – это половина успеха. Чтобы проживание за городом было комфортным, дачный домик важно оснастить техникой. Если вы живете в Санкт-Петербурге, ищите технику для коттеджей, то техника для дома интернет-магазина Technolook – оптимальное решение для вас. Далее мы расскажем, какая техника нужна на даче для комфортного проживания.

Портативная плита

Переносная плита – неплохой вариант плиты «выходного дня». Существуют газовые, стеклокерамические и электрические портативные плиты. Конфорок, как правило, не больше двух. Стоимость переносных плит в от 700 до 3000 рублей.

Микроволновка

Без микроволновой печи не обойтись, если планируете быть на даче всё лето. Можно приобрести микроволновку с самым простым функционалом: для разморозки и подогрева продуктов. Цены стандартных СВЧ-печей начинаются от 3000 рублей.

Мультиварка

На даче она сокращает время: сложил продукты, всё закрыл, нажал на кнопку и ушел. Пока блюдо готовится, можно заниматься дачными заботами. Видов мультиварок очень много. Большой популярностью пользуются мультиварки объемом 4-5 литров, цены на которые свыше 2 000 рублей.

Термопот

Если хотите, чтобы на даче всегда была горячая вода для чая, обязательно купите термопот. Его преимущество над простым чайником в маленькой мощности (до 1000 Вт), большом объеме (от 2-х до 8 литров) и в том, что вода в нем очень медленно остывает. Стоят термопоты больше 1500 рублей.

Стиральная машина

На дачу можно купить стиральную машину полуавтомат отечественной марки «Фея». Эта машина за раз стирает не больше 6 килограммов белья, только воду для стирки придется греть самим, а для слива встраивать насос. Цена такой машины начинается от 3200 рублей. В качестве альтернативы может послужить автоматическая стиральная машина. Ее реально использовать на даче даже при отсутствии воды или проблемах с напором воды, что часто бывает в загородных домах. Стоит стиральная машина-автомат свыше 15000 рублей.

Холодильник

Без этого технического чуда на даче не обойтись, если вы планируете жить там до осени. Для загородного дома можно купить небольшой холодильник объемом до 60 литров стоимостью до 8000 рублей, без морозилки. Если нужны холодильники с большой вместимостью и с холодильной камерой, то покупайте двухкамерные, где от 120 до 160 литров – холодильное отделение, а 30-70 – морозильное. Правда стоят они свыше 13 000 рублей.