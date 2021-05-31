Печи для бани - виды и критерии выбора

Правильно выбранная печь для бани считается залогом хорошего отдыха, продолжительного срока службы устройства. Ассортимент готовой продукции включает в себя печи с разным типом нагрева. Чтобы выбрать печное оборудование правильно, нужно рассмотреть основные критерии выбора, разновидности печей и их преимущества.

Виды и преимущества

По материалу корпуса печи для бани бывают кирпичными и металлическими. По применяемому топливу они делятся на дровяные, газовые, электрические и комбинированные печи. Устройства из кирпича отличаются хорошей способностью прогрева, удержания тепла в течение 8 часов, возможностью отопления большой площади и высокой пожаробезопасностью. Однако кирпичные модели длительно разгораются и дорого стоят.

Металлические печи компактны, долговечны и мобильны. Они быстро прогреваются и монтируются. Стоят недорого, по сравнению с кирпичными. Но, обладают невысоким уровнем пожаробезопасности, слабой аккумуляцией тепла, быстрым остыванием и потребностью постоянной поддержки горения топлива. Они не способны обогревать большие помещения.

Печи для бани на дровах автономны, многофункциональны. Обладают хорошей теплоотдачей и доступностью в цене. Они способны отапливать помещения, нагревать воду в таре и генерировать пар. При горении дров в бане создается ароматный запах. Кроме того, дрова стоят дешевле, чем электроэнергия. Минусом их служит необходимость постоянной очистки дымохода.

Газовые, как электрические и комбинированные печи компактны. В них нет зольника и крупной топки. Они подходят для компактной парилки. В них можно регулировать оптимальную температуру. Кроме того, они не нуждаются в особом уходе и внимании.

Критерии выбора

Печка считается сердцем бани, поскольку от нее будет зависеть комфорт пребывания в парилке и банных процедур. Выбирать устройство нужно, отталкиваясь от:

материала, типа, конструктивного исполнения;

мощности, производительности;

площади парилки, личных предпочтениях нагрева;

принципов работы оборудования;

качества пара.

В результате, выбирать печь для бани нужно, учитывая материал исполнения, расположение топки, форму печи и ее техническое оснащение. Делать выбор также следует, исходя из личных предпочтений (кому-то нравится быстрый нагрев и запах дров, кто-то предпочитает отказаться от дровяных печей, создающих золу, и отдать предпочтения миниатюрным агрегатам).