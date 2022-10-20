«Транснефть – Балтика» сообщила о завершении капитального ремонта электродвигателей на перекачивающей станции

ООО «Транснефть – Балтика» выполнило плановый капитальный ремонт трех электродвигателей подпорных насосных агрегатов линейной производственно-диспетчерской станции «Кириши» в Ленинградской области.

Решение о проведении капитального ремонта было принято по достижении требуемой наработки для улучшения ресурсных и эксплуатационных характеристик. На время работ электродвигатели были заменены оборудованием из технического резерва предприятия.

В частности, произведен ремонт статоров и роторов. Основные технические характеристики оборудования приведены к паспортным значениям.

Подпорные насосы предназначены для подачи нефти из резервуарного парка на вход магистральных насосных агрегатов с давлением, обеспечивающим их стабильную работу вне зоны кавитации. Также они используются для внутрипарковой перекачки углеводородов.

Работы проводились в период с февраля по сентябрь 2022 года. Мероприятия реализованы в рамках программы капитального ремонта. Цель — повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

После завершения опробования, а также пусконаладочных работ, электродвигатели введены в эксплуатацию.