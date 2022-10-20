«Транснефть – Балтика» сообщила о завершении капитального ремонта электродвигателей на перекачивающей станции

ента новостей

18:56
Александр Бельский: Пришло время защищать нашу идентичность
18:52
В Мариинском дворце обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата
18:49
Россияне будут защищены от ЛГБТ-пропаганды
16:05
В Кировском районе задержали женщину, подозреваемую в краже
16:03
Петербургские депутаты направили на рассмотрение ПАСЗР восемь законодательных инициатив
15:43
В Красносельском районе хулиган на иномарке выстрелил в воздух из ракетницы
15:34
Проект «Импакт-миссия Пятого канала» вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ
15:33
Учащиеся инженерных классов посетили лабораторию СПбГМТУ
15:31
Бывший руководитель УСП Барабанщиков заплатит административный штраф 250 тысяч рублей
14:56
В Пушкинском районе задержали наркодилера
14:45
В деревне Корнево в магазине избили мужчину
14:33
Начались общегородские публичные слушания по законопроекту о новом бюджете Петербурга
14:24
Полицейские задержали лже-целителя обманувшего пенсионерку
14:10
В Парголово пьяный мужчина избил и ограбил бывшую жену и ее любовника
14:03
В Московском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
13:08
В Петербурге с поличным задержали группу карманников
12:37
В поселке Тельмана пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей
12:19
Петербуржца подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика на даче в Токсово
12:01
В Гатчине пенсионерка отдала телефонным мошенникам более четверти миллиона рублей
11:14
В Петербурге открылся первый Молодежный экономический форум
11:13
В Сосновом Бору ограбили квартиру замдиректора детского учреждения
11:02
В Красном селе 15-летнего школьника подозревают в попытке изнасилования 12-летней сестры
10:45
Во Фрунзенском районе женщина убила сожителя сковородой
10:15
В Пушкине пожилая женщина отдала афкристам 200 000 рублей
09:24
В «Тойоте» начнутся сокращения
09:22
В Петербурге росгвардейцы примут участие в подготовке мобилизованных
09:09
Теневой фаворит с Педри и Гави. Испания может зайти дальше, чем кажется
08:42
Почему повышают зарплату чиновникам?
08:24
Появится газовый хаб
22:00
В победном для СКА матче с «Автомобилистом» зрители увидели заброшенные шайбы в каждом периоде
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » «Транснефть – Балтика» сообщила о завершении капитального ремонта электродвигателей на перекачивающей станции

«Транснефть – Балтика» сообщила о завершении капитального ремонта электродвигателей на перекачивающей станции

0
13
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
«Транснефть – Балтика» сообщила о завершении капитального ремонта электродвигателей на перекачивающей станции

ООО «Транснефть – Балтика» выполнило плановый капитальный ремонт трех электродвигателей подпорных насосных агрегатов линейной производственно-диспетчерской станции «Кириши» в Ленинградской области.

Решение о проведении капитального ремонта было принято по достижении требуемой наработки для улучшения ресурсных и эксплуатационных характеристик. На время работ электродвигатели были заменены оборудованием из технического резерва предприятия.

В частности, произведен ремонт статоров и роторов. Основные технические характеристики оборудования приведены к паспортным значениям.

Подпорные насосы предназначены для подачи нефти из резервуарного парка на вход магистральных насосных агрегатов с давлением, обеспечивающим их стабильную работу вне зоны кавитации. Также они используются для внутрипарковой перекачки углеводородов.

Работы проводились в период с февраля по сентябрь 2022 года. Мероприятия реализованы в рамках программы капитального ремонта. Цель — повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

После завершения опробования, а также пусконаладочных работ, электродвигатели введены в эксплуатацию.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-01-2022, 10:29
Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»
18-07-2022, 19:28
Всестороннюю оценку состояния трубопроводов выполнило на основании диагностики ООО "Транснефть - Балтика"
20-09-2022, 19:25
Сотрудники ЛНРУ ООО «Транснефть – Балтика» приняли участие в учебно-тренировочном занятии
18-10-2022, 14:47
Техническое состояние участков магистральных трубопроводов оценено ООО «Транснефть – Балтика»
18-08-2022, 00:15
Специалисты Ярославского РНУ ООО «Транснефть – Балтика» стали участниками плановых учений по локализации и ликвидации ЧС
2-02-2022, 11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
84
Сегодня, 14:03
В Московском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
144
Вчера, 11:34
На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"
0
216
17-10-2022, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
170
17-10-2022, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
Наверх