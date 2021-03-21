Зеркало ПатиПокер — вход на официальный сайт

Зеркало ПатиПокер — это удобный и проверенный способ обхода блокировки. В России официальные сайты покер-румов могут блокироваться провайдером, именно для беспрепятственного входа на сайт и создаются зеркала. С помощью зеркала вы можете перейти на страницу рума https://ptpoker.ru/, зарегистрироваться, скачать игровой клиент, сделать депозит, а также принять участие в акциях.

Что такое зеркало ПатиПокер

Зеркало — это копия официального сайта, которая обладает тем же дизайном и функциональностью, что и основная страница. Для избежания блокировки доменное имя зеркал изменяется путем добавления в ссылку дополнительных символов. Таким образом, зеркалу удается какое-то время избегать нежелательных блокировок.

Обратите внимание, что скачивать приложения можно только с официальных зеркал, которые были созданы самой администрацией рума. В противном случае вы рискуете наткнуться на мошенников. На официальном зеркале вы найдете актуальные новости комнаты, информацию о завершенных турнирах, анонсы новых ивентов, а также условия получения рейкбека. Ничего из этого на мошеннических сайтах не будет.

Все официальные зеркала отличаются конкретными признаками:

Идентичное оформление. Весь внешний вид страницы, ее дизайн и интерфейс полностью копируют оригинальный сайт;

Полезные функции. Официальное зеркало ПатиПокер позволяет игрокам создавать новую учетную запись, скачивать клиент для ПК и мобильное приложение для смартфонов, а также участвовать в акциях и бонусах комнаты;

Единый аккаунт. Достаточно иметь одну учетную запись, которая позволяет авторизоваться на любом официальном зеркале, в приложении и на главной странице.

Автоматическая переадресация. Официальные зеркала порой доступны автоматически при попытке входа на заблокированный сайт рума — перенаправление налажено администрацией и потому такому зеркалу можно доверять.

Альтернативные методы обхода блокировок

Кроме зеркала вы также можете воспользоваться одним из следующих способов входа на сайт:

Сервис VPN;

Web-анонимайзер;

Плагин для браузера;

Браузер Тор.

Все эти методы хорошо известны и довольно надежны, однако могут замедлять работу устройства, интернет-соединения, а порой за них приходится платить. Именно поэтому Зеркало ПатиПокер — это самый удобный и надежный способ входа на заблокированный сайт.