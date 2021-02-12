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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Загрузка клиента PokerStars для игры на деньги

Загрузка клиента PokerStars для игры на деньги

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Для игры на деньги скачивайте софт с pokerstars com, а для игры на плеймани – с pokerstars net. Администрация PokerStars часто обновляет перечень доступных игр.

Скачать ПокерСтарс можно на официальном сайте онлайн-рума downloadpokerstars. Чтобы установить на телефон или ПК клиент для игры на реальные деньги, посетите pokerstars com. В статье мы даем подробную инструкцию по загрузке ПО от «Красных Пик».

Как установить PokerStars?

Загрузка фирменного ПО происходит в автоматическом режиме. Поэтому с установкой клиента смогут справиться даже малоопытные пользователи ПК.

Инструкция по скачиванию и установки клиента ПокерСтарс:

  1. 1. По ссылке перейдите на сайт PokerStars;
  2. 2. На главной странице кликните на «Скачать»;
  3. 3. Дважды нажмите на скачанный файл;
  4. 4. В инсталляторе выберите папку для установки ПО, язык интерфейса и создание ярлыка на рабочем столе;
  5. 5. Прочтите условия рума и согласитесь с ними, поставив галочку напротив соответствующей графы;
  6. 6. Нажмите на кнопку «Установить» и подождите пару минут, пока клиент установится.

Теперь остается только авторизоваться в руме. Поэтому войдите в стартовое лобби через иконку ПокерСтарс, которая появится на рабочем столе. Укажите пароль и логин от учетной записи. Если у вас еще нет игрового профиля, создайте его на сайте PokerStars.

Достоинства PokerStars

PokerStars – покерная комната, о которой слышали даже те, кто не имеет ни малейшего представления о покере. Популярность и доверие к администрации рума появились не на ровном месте. Руководство «Красных Пик» делает все возможное, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных покеристов.

Преимущества ПокерСтарс:

  • Огромный пул игроков. Даже в «мертвые» часы в онлайн-руме одновременно играют тысячи покеристов. Столы заполняются очень быстро, что гарантирует экшн в любое время суток по любой дисциплине.
  • Большой выбор игр. Omaha и Texas Holdem – далеко не весь перечень игр, доступных в ПокерСтарс. Здесь можно поиграть в 7-карточный Стад, Бадуги, Разз, 5-карточный Дро Покер, Куршавель, 5-карточную Омаху Хай-Лоу, 2-7 Сингл Дро, HORSE и т.д. Список доступных дисциплин часто обновляется, поэтому скучать в руме не придется.
  • Качественный игровой софт. Высококлассное программное обеспечение – одно из основных преимуществ Старсов. Лаконичный дизайн, интуитивно понятный интерфейс, глубокие настройки лобби и удобный бетслайдер – то, на что может рассчитывать каждый из посетителей рума.
  • Грамотная и быстрая техподдержка. Операторы техподдержки быстро обрабатывают запросы на русском языке. Так что с решением вопрос, касающихся верификации профиля, кэшаута, активации бонусов не будет никаких проблем.
  • Кристально чистая репутация. К службе безопасности Старсов никогда не возникало претензий. Администрация рума печется о сохранности личных данных посетителей и их банкроллов.

Ответы на вопросы новичков

Чтобы избавить вас от поисков нужной информации, мы решили ответить на самые частые вопросы посетителей ПокерСтарс прямо здесь:

Могу ли я загрузить клиент ПокерСтарс через торрент? Да, вы можете скачать установочный файл через торрент. Но администрация рума не может гарантировать скачивания фирменного ПО. Чтобы не попасться на уловку мошенников, рекомендуем загружать софт только с официального сайта онлайн-рума.

Могу ли я пользоваться дополнительным софтом? В клиенте ПокерСтарс можно пользоваться Poker Tracker 4, Holdem Manager 2, StarsHelper. Но есть и список запрещенного ПО, с которым можно ознакомиться на сайте PokerStars.

Как загрузить клиент с разделом «Касса»? Клиент с игрой на настоящие деньги можно скачать на сайте pokerstars com. Обратите внимание, что на pokerstars net есть софт только для игры на плеймани – условные фишки. Здесь нельзя делать ставки в реальной валюте.

Если вы хотите скачать ПокерСтарс на ПК или телефон, тогда загружайте фирменный софт с официального сайта покер-рума.

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