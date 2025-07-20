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Индонезийский пассажирский паром загорелся в море

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Индонезийский пассажирский паром загорелся в море, погибли по меньшей мере 5 человек

Пассажирский паром, перевозивший сотни людей, загорелся в море в воскресенье у острова Сулавеси в Индонезии, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, сообщили официальные источники. Более 280 человек были спасены, работы по эвакуации продолжаются.

KM Barcelona 5 направлялся в Манадо, столицу провинции Северный Сулавеси, из Талауда, островного района провинции, когда он загорелся в водах недалеко от Талисе, сообщил вице-адмирал Дених Хендрата, командующий командованием индонезийского флота.

Он сообщил, что на данный момент были развернуты три корабля ВМС, а также эвакуированы 284 пассажира и члена экипажа. Спасательная операция включала в себя помощь местных рыбаков, которые спасли некоторых выживших в спасательных жилетах, когда они дрейфовали к близлежащим островам в неспокойных водах.

Спасатели извлекли пять тел, в том числе беременную женщину.

На фотографиях и видео, опубликованных Национальным поисково-спасательным агентством, видно, как испуганные пассажиры, в основном в спасательных жилетах, прыгают в море. Оранжевое пламя и черный дым вздымались из горящего судна.

Индонезия — это архипелаг из более чем 17 000 островов, где паром является распространенным способом передвижения. Стихийные бедствия происходят регулярно, часто виной тому слабые меры безопасности.

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