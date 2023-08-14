В Китае наводнения и оползни привел к гибели 21 человека

По меньшей мере 21 человек погиб и еще шесть пропали без вести в результате внезапного наводнения и оползня, вызванного проливными дождями на окраине города Сиань на северо-западе Китая, сообщили местные власти в воскресенье.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям города Сиань, стихийное бедствие, которое произошло в горной деревне в пятницу, также привело к отключению электричества в 900 домохозяйствах и повреждению дорог, мостов и инфраструктуры связи.

В последние недели в некоторых частях Китая наблюдались рекордно высокие температуры и смертоносные наводнения, при этом эксперты связывают экстремальные погодные явления во всем мире с изменением климата.

Около 1000 спасателей были отправлены в деревню Вейцзипин в Сиане после оползня и внезапного наводнения, по состоянию на вечер воскресенья 186 человек были эвакуированы, и по состоянию на вечер воскресенья продолжаются работы по оказанию помощи, сообщили власти. Также были разрушены два дома.

Владелец ресторана в деревне сообщил государственному изданию Cover News, что массивный поток грязи и мусора хлынул вниз по склону холма ближе к вечеру в пятницу, сметая два здания.

Катастрофа произошла вслед за крупным наводнением на другой стороне страны на северо-востоке Китая, которое пострадало от рекордных дождей из-за региональных тайфунов, начавшихся в конце прошлого месяца.

По данным местных властей, в результате наводнения погибли по меньшей мере 29 человек в провинции Хэбэй и 33 человека в столице Пекине.

Сообщается, что еще 14 человек погибли в городе Шулань в провинции Цзилинь, когда дожди переместились на север, затопив сельскохозяйственные угодья в зернопроизводящем районе страны.

По данным государственных СМИ, более 1,5 миллиона человек были эвакуированы из своих домов в Хэбэе, в том числе те, кому нужно было покинуть обозначенные «зоны хранения от наводнений», которые были затоплены, когда органы по борьбе с наводнениями спустили накопившуюся воду.

Наводнение повредило или разрушило почти 200 000 домов, а общий ущерб от стихийного бедствия, как ожидается, обойдется более чем в 13 миллиардов долларов, заявили власти провинции на прошлой неделе.

Власти заявили, что намерены вернуть перемещенных лиц в свои дома к следующему месяцу.

Отдельно три человека погибли и еще двое получили ранения в воскресенье в провинции Хунань после того, как сильный ветер привел к обрушению дома в деревне Лейю уезда Хэннань. По сообщению Китайского национального радио, семь человек укрывались от проливных дождей в доме, когда он рухнул.