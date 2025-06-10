Протестующие, похоже, разделены на отдельные группы: прогрессивные граждане, которые почувствовали призвание защищать права нелегалов, и протестующие, которые, казалось, были полны решимости втянуть город в жестокий хаос.

Высокопоставленный источник в правоохранительных органах сообщил американским СМИ, что аналитики разведки проводят оценку толпы, собравшейся в воскресенье вечером. Они обнаружили, что многие из протестующих были мотивированы недавними иммиграционными рейдами и презрением к развертыванию федеральным правительством войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

Но некоторые протестующие, по словам источника в разведке, соответствуют профилям правоохранительных органов так называемых «профессиональных бунтовщиков», которые постоянно стремятся к конфронтации с правоохранительными органами.