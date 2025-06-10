ента новостей

15:24
Скверы на намывных территориях Васильевского острова внесут в перечень ЗНОП
13:00
Петербургский международный книжный салон собрал рекордную аудиторию
12:03
Кто протестует в Лос-Анджелесе?
11:51
Грету Тунберг депортировали из Израиля
11:00
В Ленобласти в течение двух часов полностью перекроют движение по мосту через Свирь
10:55
В Кировском районе женщина ударила ножом возлюбленного
10:51
В Московском районе пьяный мужчина избил петербуржца, требуя отдать ему французского бульдога
08:38
Жители CПб до 40 лет активно ищут работу
08:24
Киберпопытки взлома ЕГЭ: был безуспешный эксперимент
23:16
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА финальную серию Единой Лиги ВТБ со счётом 2–4, уступив сегодня в Москве с разницей в 23 очка
17:39
В течение 45 минут будет полностью перекрыто движение по Ладожскому мосту
17:35
На трассе «Кола» будет введено реверсивное движение
17:11
В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»
13:14
В Петербурге полицейские выявили стритрейсеров с признаками опьянения
12:03
В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина
11:36
В Ленобласти полностью перекроют движение на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы
11:31
На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка
11:27
В Кудрово в женщину выстрелили из страйкбольного оружия
11:21
На Новосибирской улице задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожего
11:10
В Аптекарском переулке подросток открыл стрельбу из «пневматики» по окнам
11:06
В Петербурге в окно банка выстрелили из «пневматики»
11:01
В Петербурге почтили память основателя города Петра Первого
10:15
При сделках с недвижимостью можно будет применять биометрию
08:09
СПб в рейтинге бюджетных городов для отдыха
07:55
Прокуратура изучит Войтоловку
07:40
В Ленобласти легализуют гостевые дома
07:28
Рекорд в животноводстве Ленобласти
00:37
Победителями «Ролан Гаррос – 2025» в одиночном разряде стали Карлос Алькарас и Кори Гауфф, в мужском парном разряде победили ветераны, а Сара Эррани выиграла и пару, и микст
00:17
Смена тренерского штаба в петербургском хоккейном «Динамо»: вместо Игоря Гришина главным тренером стал Игорь Ефимов.
16:51
На КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Кто протестует в Лос-Анджелесе?

Кто протестует в Лос-Анджелесе?

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Протестующие, похоже, разделены на отдельные группы:

Протестующие, похоже, разделены на отдельные группы: прогрессивные граждане, которые почувствовали призвание защищать права нелегалов, и протестующие, которые, казалось, были полны решимости втянуть город в жестокий хаос.

Высокопоставленный источник в правоохранительных органах сообщил американским СМИ, что аналитики разведки проводят оценку толпы, собравшейся в воскресенье вечером. Они обнаружили, что многие из протестующих были мотивированы недавними иммиграционными рейдами и презрением к развертыванию федеральным правительством войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

Но некоторые протестующие, по словам источника в разведке, соответствуют профилям правоохранительных органов так называемых «профессиональных бунтовщиков», которые постоянно стремятся к конфронтации с правоохранительными органами.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-08-2022, 12:34
Тысячи индийских фермеров возвращаются в Нью-Дели для новых протестов
23-01-2023, 09:20
Военное правительство Буркина-Фасо требует, чтобы французские войска покинули страну
3-10-2012, 12:49
Стрельба на Марсовом поле
27-03-2023, 13:51
В Петербурге отметили День войск национальной гвардии Российской Федерации
18-03-2022, 11:27
Участников антиправительственных демонстраций на Кубе приговорили к 30 годам лишения свободы
20-09-2022, 19:34
В Иране пять человек погибли в результате протестов из-за смерти женщины, задержанной полицией

Происшествия на дорогах

Вчера, 17:11
В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»
Вчера, 11:31
На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка
8-06-2025, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
6-06-2025, 18:57
На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека
Наверх