В Иране пять человек погибли в результате протестов из-за смерти женщины, задержанной полицией

По словам наблюдателя за соблюдением прав человека, пять человек были убиты иранскими силами безопасности во время протестов, спровоцированных смертью Махсы Амини, который находился под стражей в полиции.

Hengaw Organization for Human Rights, зарегистрированная в Норвегии организация, отслеживающая нарушения прав человека в Иране, заявила, что пять человек были застрелены во время демонстраций в курдском регионе Ирана в понедельник. В минувшие выходные в других городах получили ранения 75 человек.

Исполняющая обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф во вторник выступила с заявлением, в котором выразила тревогу по поводу «насильственной реакции [иранских] сил безопасности» на демонстрации.

Тем временем губернатор Тегерана Мохсен Мансури обвинил протестующих в нападении на полицию и уничтожении общественной собственности, заявив в своем посте в Твиттере поздно вечером в понедельник, что протестующие были «полностью организованы и подготовлены для создания беспорядков в Тегеране».

CNN не смог независимо проверить сообщения о погибших и раненых.

Протесты вспыхнули после смерти Амини, 22-летней иранки, которая скончалась в Тегеране после ареста иранской полицией нравов на прошлой неделе.

Иранские официальные лица заявили, что Амини скончалась в пятницу после перенесенного «сердечного приступа» и впала в кому после ее ареста в прошлый вторник. Тем не менее, ее семья заявила, что у нее не было ранее существовавшего заболевания сердца, сообщает Emtedad News, иранское СМИ, выступающее за реформы, которое утверждало, что разговаривало с отцом Амини.

На отредактированных кадрах с камер наблюдения, опубликованных государственными СМИ Ирана, видно, как Амини падает в обморок в центре «перевоспитания», куда ее доставили, чтобы получить «инструкцию» по поводу ее одежды.

Полиция нравов Ирана является частью правоохранительных органов страны, и ей поручено обеспечивать соблюдение строгих социальных правил Исламской Республики, в том числе ее дресс-кода, который обязывает женщин носить хиджаб в общественных местах.

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило в своем заявлении во вторник, что полиция нравов расширила патрулирование улиц в последние месяцы и подвергает женщин, которые предположительно носят «свободный хиджаб», словесным и физическим преследованиям и арестам.

«(УВКПЧ) получило многочисленные и проверенные видеоролики о жестоком обращении с женщинами, в том числе о нанесении женщинам пощечин, избиении их дубинками и бросании их в полицейские фургоны», — говорится в сообщении.

Аль-Нашиф сказал, что смерть Амини и утверждения о пытках и жестоком обращении должны быть «незамедлительно, беспристрастно и эффективно расследованы независимым компетентным органом».

Иранская полиция заявила, что смерть Амини была «прискорбным инцидентом», и отрицала, что ей был причинен физический вред во время содержания под стражей, сообщило в понедельник полуофициальное информационное агентство Ирана Fars News.

Иранские официальные лица заявили, что провели вскрытие тела Амини. Выступая в субботу по государственному телевидению, директор Организации судебно-медицинской экспертизы Ирана Мехди Форозеш сказал, что результаты будут обнародованы после дальнейшего изучения медицинскими экспертами.

Выступая на пресс-конференции в понедельник, начальник полиции Большого Тегерана Хоссейн Рахими сказал, что полиция «сделала все», чтобы сохранить ей жизнь.

Но объяснения от полиции протестующие не приняли. ООН заявила, что тысячи людей вышли на улицы в городах, включая Тегеран, Исфахан, Карадж, Мешхед, Рашт, Саккес и Санандадж, требуя справедливости и ответственности.

Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что протестующих «не убедили» полицейские оправдания смерти Амини, и заявило, что она умерла «под пытками».

После церемонии похорон Амини в субботу силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов в ее родном городе Саккез в иранской провинции Курдистан, сообщила Фарс, в то время как полуофициальное информационное агентство Ирана Mehr заявило, что демонстранты требовали ответов от полиции и якобы бросали камни в кабинет губернатора.

«Фарс» также опубликовал видео, на котором протестующие проводят демонстрацию в столице провинции Курдистан Санандадже поздно вечером в воскресенье и скандируют лозунги против официальных лиц.

На одном видео, опубликованном Свободным союзом иранских рабочих, видно, как протестующие в Санандадже скандируют «Смерть диктатору». На другом видео женщины снимают хиджабы и размахивают ими в знак протеста в Тегеране.

Кроме того, в понедельник организация по надзору за интернетом NetBlocks заявила, что ее данные в режиме реального времени показывают «почти полное нарушение подключения к Интернету в Санандадже».