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Питерец.ру » События в мире » Участников антиправительственных демонстраций на Кубе приговорили к 30 годам лишения свободы

Участников антиправительственных демонстраций на Кубе приговорили к 30 годам лишения свободы

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Опубликовал: Вадик Котов
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CNN
Верховный суд Кубы приговорил более 100 протестующих в Гаване к тюремному заключению на срок от четырех до 30 лет

Верховный суд Кубы приговорил более 100 протестующих в Гаване к тюремному заключению на срок от четырех до 30 лет за насилие, совершенное во время демонстраций в прошлом году, говорится в заявлении, опубликованном в среду.
«Граждан обвиняют в совершении и провоцировании серьезных беспорядков и актов вандализма с целью дестабилизации общественного порядка, коллективной безопасности и спокойствия граждан», — говорится в сообщении Верховного суда.
В июле прошлого года сотни кубинцев по всей стране бросили вызов правительству и вышли на улицы против хронического дефицита и отсутствия основных свобод.

Несмотря на широко распространенные после протестов призывы к амнистии, кубинское правительство жестоко расправилось с демонстрантами, приговаривая их к длительным срокам тюремного заключения.

Вскоре после начала протестов полиция и спецназ ходили по домам в поисках участников.

С тех пор кубинские суды предстали перед сотнями протестующих в рамках массовых судебных процессов, которые были подвергнуты критике международными наблюдателями за отсутствие прозрачности и надлежащей правовой процедуры.

«Они забрасывали камнями и бутылками различных должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов Национальной революционной полиции, патрульные машины; Они перевернули мотоцикл и автомобили… и причинили телесные повреждения другим людям и крупный материальный ущерб», — говорится в заявлении Верховного суда.

Протесты с 11 по 12 июля быстро распространились по острову, поскольку кубинцы открыто бросили вызов коммунистическому правительству, которое возлагает вину за экономические беды Кубы на санкции США, чего не было со времен революции 1959 года.
Кубинцы скандировали «свободу» на прошлогодних протестах, демонстрируя свою ярость по поводу нехватки продовольствия, лекарств и электричества, когда в стране резко выросло число случаев заболевания Covid-19.

В Гаване команда CNN стала свидетелем того, как полицейские силой арестовали демонстрантов и бросили их в фургоны. Также произошли ожесточенные столкновения, в ходе которых протестующие перевернули полицейскую машину и забросали полицейских камнями.
Эти протесты, а теперь и судебные процессы, для многих кубинцев знаменуют начало и конец истории острова. Некоторые члены семей протестующих говорят, что, несмотря на массовые судебные процессы и суровые приговоры, антиправительственное недовольство будет продолжать кипеть.

Источник: CNN
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