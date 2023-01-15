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По меньшей мере 32 человека погибли в Непале в результате крушения самолета недалеко от города Покхара

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере 32 человека погибли в воскресенье в результате крушения самолета недалеко от Покхары в центре Непала

По меньшей мере 32 человека погибли в воскресенье в результате крушения самолета недалеко от Покхары в центре Непала, сообщил представитель авиакомпании.

По данным управления гражданской авиации Непала, среди погибших есть как минимум один младенец.

Семьдесят два человека — четыре члена экипажа и 68 пассажиров — находились на борту самолета ATR-72 непальской авиакомпании Yeti Airlines в момент крушения, сообщил представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула. По сообщению авиационного управления, 37 мужчин, 25 женщин, трое детей и трое младенцев.

Власти заявили, что 53 пассажира и все четыре члена экипажа были непальцами. В самолете также находились пятнадцать иностранных граждан: пятеро индийцев, четверо россиян и двое корейцев. Остальные были отдельными гражданами Австралии, Аргентины, Франции и Ирландии.

Самолет летел из столицы Катманду в Покхару, примерно в 129 км к западу от столицы, сообщили государственные СМИ страны The Rising Nepal.

В последний раз самолет связывался с аэропортом Покхары примерно в 10:50 по местному времени, примерно через 18 минут после взлета. Затем он затонул в близлежащем ущелье реки Сети. В заявлении властей гражданской авиации говорится, что на место крушения прибыли спасатели из армии Непала и различных полицейских управлений, которые проводят спасательную операцию.

Они надеются спасти хотя бы нескольких выживших, сказал Тек Бахадур К.С., главный районный чиновник Каски. Он сказал, что в больнице Гандаки сейчас находятся 32 трупа.

Премьер-министр Непала Пушпа Камаль Дахал сказал, что он «глубоко опечален печальным и трагическим происшествием».

«Я искренне призываю сотрудников службы безопасности, все органы правительства Непала и общественность начать эффективную спасательную операцию», — написал Дахал в Twitter.

В гималайской стране Непал, где находятся восемь из 14 самых высоких гор мира, включая Эверест, зафиксировано множество авиационных происшествий. Погода может внезапно измениться, а взлетно-посадочные полосы обычно располагаются в труднодоступных горных районах.

В мае прошлого года самолет Tara Air, на борту которого находились 22 человека, врезался в гималайские горы на высоте около 14 500 футов. Согласно базе данных Aviation Safety Network, это была 19-я авиакатастрофа в стране за 10 лет и 10-я с летальным исходом за тот же период.

Источник: CNN
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