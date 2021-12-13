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Питерец.ру » События в мире » Береговая охрана расследует роль алкоголя в крушении корабля в Балтийском море

Береговая охрана расследует роль алкоголя в крушении корабля в Балтийском море

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Шведская береговая охрана, как сообщается, расследует, способствовал ли алкоголь крушению грузового корабля

Шведская береговая охрана, как сообщается, расследует, способствовал ли алкоголь крушению грузового корабля рано утром в понедельник в Балтийском море.

«Возникли дополнительные подозрения в совершении уголовного преступления, включая сильное отравление морем», - говорится в заявлении береговой охраны, опубликованном агентством Reuters. В заявлении говорится, что Береговая охрана также изучает возможную «грубую халатность» в инциденте.

Власти заявили, что одно судно перевернулось во время столкновения, а два человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Десять лодок и несколько вертолетов начали поиск дуэта, но с тех пор поисково-спасательная операция в море была отменена.

«Корабль отбуксирован на мелководье, поэтому водолазы из шведской береговой охраны могут войти внутрь и обыскать его в поисках выживших или раненых», - сказал CNN Фредрик Стрёмбек, офицер связи Морской администрации Швеции (SMA).

По словам Рейтер, пара, вероятно, не могла выжить в течение длительного времени в холодных зимних водах, но они могли быть живы в воздушной яме в корпусе.
Корабли врезались друг в друга между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм примерно в 3:30 по центральноевропейскому времени.
Как сообщает Reuters, авария произошла в территориальных водах Швеции, и оба судна двигались в одном направлении.

Одна из двух, Карин Хой под флагом Дании, перевернулась. По данным SMA, два человека, которые предположительно находились на борту корабля длиной 55 метров (180 футов), не были учтены. Власти заявили, что, по их мнению, Karin Hoej не перевозила никаких грузов во время крушения и использовала сокращенный экипаж.
Другое судно, Scot Carrier, похоже, не понесло серьезных повреждений. Scot Carrier имеет длину 90 метров (295 футов) и зарегистрирован в Великобритании. Его владелец, Скотлайн, сказал Reuters, что компания не может комментировать особенности инцидента, но сказал, что сотрудничает и помогает властям.
Объединенный оперативный центр министерства обороны Дании не смог сразу сказать, есть ли на борту какого-либо корабля опасный груз.

«Датский корабль, перевернутый вверх дном, - относительно небольшой корабль, поэтому на нем так мало нефти. Это не то, что нас сейчас беспокоит », - говорится в сообщении Reuters.

Данные сайта MarineTraffic.com показали, что Karin Hoej направлялась в южный датский город Нюкобинг-Фальстер.

Источник: CNN
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