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Один человек погиб, несколько ранены в результате пожара на грузовом судне у побережья Нидерландов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Один человек погиб и несколько человек получили ранения в результате крупного пожара на грузовом судне в Северном море у побережья Нидерландов.

По данным береговой охраны Нидерландов, один человек погиб и несколько человек получили ранения в результате крупного пожара на грузовом судне в Северном море у побережья Нидерландов.

Спасательные катера и вертолеты были использованы для эвакуации 23 членов экипажа с корабля после того, как некоторые из них прыгнули в воду, сообщил CNN в среду представитель голландской береговой охраны.

На снимках, сделанных с берега, виден серый дым, исходящий от корабля вдалеке.

«Спасательное судно «Охотник» имеет аварийное соединение с кораблем и удерживает корабль в контролируемом положении. Несколько сторон работают над планом действий, чтобы максимально ограничить ущерб», — говорится в твите.

Грузовое судно Frementle Highway, которое ходит под флагом Панамы, направлялось из Бремерхафена в Германии в Порт-Саид в Египте с примерно 3000 автомобилей на борту, согласно филиалу CNN и голландской национальной телекомпании NOS.

По данным NOS, пожар мог быть вызван одним из 25 электромобилей на борту, но представитель береговой охраны сообщил CNN, что причина все еще расследуется.

Около полуночи по местному времени в среду береговая охрана получила сообщение с корабля о пожаре на борту, когда судно шло в 27 км к северу от Амеланда — острова у северной оконечности Нидерландов.

По словам береговой охраны, экипаж пытался самостоятельно потушить огонь, но безуспешно.

По мере того, как огонь продолжал распространяться, несколько членов экипажа выпрыгнули за борт.

«Людям пришлось сойти», — сказал NOS шкипер Уиллард Моленаар со спасательного корабля «Амеланд». «Один за другим они прыгали, и мы вылавливали их из воды». По словам Моленаара, корабль с автомобилями имеет высоту около 30 метров. «Они действительно нуждались, и поэтому им пришлось прыгать. Вы не просто так делаете», — добавил он.

Все 23 члена экипажа высадились на вертолетах и ​​спасательных катерах, но один из них погиб, несколько получили ранения, сообщила береговая охрана.

По данным NOS, остальных моряков вытащили с корабля вертолетом, и на корабле никого не осталось.

Береговая охрана добавила, что члены экипажа были доставлены в близлежащую прибрежную деревню Лауверсог, а другие — в аэропорт Гронингена в Эльде, и о них позаботились медики.

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