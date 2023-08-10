Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит на предвыборном мероприятии

Кандидат на предстоящих президентских выборах в Эквадоре Фернандо Вильявисенсио был убит во время предвыборного мероприятия в столице в среду, когда смертоносная эскалация насилия и преступности охватила южноамериканскую страну.

Президент Эквадора Гильермо Лассо пообещал, что убийство не останется безнаказанным, заявив, что «организованная преступность прошла долгий путь, но вся тяжесть закона ляжет на них». Лассо объявил чрезвычайное положение на 60 дней, немедленную мобилизацию вооруженных сил по всей стране и трехдневный национальный траур.

Вильявисенсио был застрелен, когда покидал предвыборный митинг в школе к северу от столицы Кито, за 10 дней до первого тура президентских выборов, который должен был состояться 20 августа.

Депутат Национальной ассамблеи, он откровенно говорил о коррупции и насилии, вызванном незаконным оборотом наркотиков в стране.

Подозреваемый стрелок скончался после перестрелки с сотрудниками службы безопасности, сообщила Генеральная прокуратура Эквадора в заявлении на X, ранее известном как Twitter.

Начато расследование нападения, в результате которого пострадали девять человек, в том числе кандидат в депутаты Национального собрания и двое полицейских.

Позже прокуратура Эквадора заявила, что шесть человек были арестованы во время рейдов в районах Кито, Конокото и Сан-Бартоло, и что тело Вильявисенсио было передано в морг для вскрытия.