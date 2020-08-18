ента новостей

10:05
Самые опасные грибы
09:10
Депутат поддержал Тихоновскую
00:04
Владислав Каменев – вероятный новичок СКА
19:59
В Пулково Россельхознадзор провел предполетный контроль пяти сов и одной белки
19:52
На Ладожском мосту ограничат пропускную способность
19:50
Мы вместе. Поддержка благотворительности в период пандемии
19:45
«Россия — Моя история» откроет «Память поколений» по всей стране
11:35
В Калининском районе мужчина погиб при падении с высоты
11:00
В Ленобласти со стрельбой задерживали автоугонщика
10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
09:33
Ленобласть тоже популярна
09:12
Кормить школьников пока некому
17:13
На КАД на месяц перекроют две полосы движения
02:12
Ловрен и Ракицкий в Ростове: один забил, другой получил красную
15:24
На КАД на полгода перекроют одну полосу движения
09:49
Пустующие офисы
09:18
Путину продолжают доверять
15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день
14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
13:34
В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели
09:07
Линейкам быть!
08:07
Популярные кроссоверы и внедорожники
18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Депутат поддержал Тихоновскую

Депутат поддержал Тихоновскую

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
naviny.by
Михаил Амосов выразил поддержку в адрес соперницы Лукашенко

«Питерец.ру» сообщает, что депутат ЗакСа Михаил Амосов поддержал Светлану Тихоновскую – соперницу Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Петербургский депутат направил Тихоновской письмо, где выразил свою солидарность. Амосов призвал Светлану Георгиевну ни о чем не жалеть.

По его словам, итоги президентских выборов в Белоруссии искажены. Власти сделали для этого все возможное. Амосов признался, что не может воспринимать Лукашенко законным руководителем. Ранее в похожем ключе в адрес белорусского президента высказывался и депутат Вишневский.

Напоминаем, что ситуация в Белоруссии накалилась до предела. В этой стране проходят активные протесты. Оппозиция не признает итоги выборов. Президент Лукашенко находится в довольно сложном положении.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-08-2020, 08:37
Вишневский о Лукашенко
13-08-2020, 08:43
Солидарность с протестующими белорусами
24-04-2019, 08:39
Амосов идет на выборы?
16-07-2019, 08:51
Амосов вступился за кошек
26-12-2016, 08:40
Без Лукашенко
30-08-2019, 19:07
Депутат-коммунист Владимир Бортко снялся с губернаторских выборов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
90
Вчера, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
0
137
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
0
240
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
201
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх