Депутат поддержал Тихоновскую

«Питерец.ру» сообщает, что депутат ЗакСа Михаил Амосов поддержал Светлану Тихоновскую – соперницу Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Петербургский депутат направил Тихоновской письмо, где выразил свою солидарность. Амосов призвал Светлану Георгиевну ни о чем не жалеть.

По его словам, итоги президентских выборов в Белоруссии искажены. Власти сделали для этого все возможное. Амосов признался, что не может воспринимать Лукашенко законным руководителем. Ранее в похожем ключе в адрес белорусского президента высказывался и депутат Вишневский.

Напоминаем, что ситуация в Белоруссии накалилась до предела. В этой стране проходят активные протесты. Оппозиция не признает итоги выборов. Президент Лукашенко находится в довольно сложном положении.