Гаитянский политик застрелен, поскольку жестокие банды и политические беспорядки толкают страну на «грань краха»

Власти заявили, что гаитянский политик был застрелен возле своего дома на фоне усиления международной обеспокоенности по поводу насилия со стороны банд, политических беспорядков и гуманитарного кризиса, которые захватили контроль над страной.

Эрик Жан Батист был убит в пятницу вечером возле своего дома в столице Порт-о-Пренс, сообщила CNN местная полиция.

Он был лидером Объединения прогрессивных национал-демократов (RNDP), небольшой политической партии на Гаити, и в 2016 году выдвинул долгосрочную кандидатуру на пост президента.

По словам представителя полиции, в результате нападения также погиб охранник. Батист пережил предыдущее покушение на его жизнь в 2018 году, отделавшись пулевым ранением.

Это убийство является последним убийством в стране, охваченной жестокими бандами, и произошло через год после того, как был убит действующий президент страны Жовенель Моис. Этим летом Порт-о-Пренс стал местом жестоких столкновений между бандами, в ходе которых были подожжены целые кварталы, в результате чего тысячи семей были перемещены, а другие оказались в ловушке в своих домах, боясь уйти даже в поисках еды и воды.

Преступники по-прежнему контролируют или влияют на некоторые районы самого густонаселенного города страны, а похищения людей с целью получения выкупа угрожают повседневным передвижениям жителей. В последние недели демонстранты в нескольких городах призвали к отставке премьер-министра Ариэля Анри перед лицом высоких цен на топливо, стремительного роста инфляции и неконтролируемой преступности.

Ранее в этом месяце Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил то, что он назвал «абсолютно кошмарной ситуацией» на Гаити, когда банды блокировали движение топлива и других материалов в гавани Порт-о-Пренс. Страна столкнулась с гуманитарным кризисом, в то время как вспышка холеры также унесла жизни десятков человек.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил CNN в пятницу, что правительство объявит демократические выборы, если международное сообщество вмешается и окажет военную помощь стране.

«Очень важно, чтобы все гаитяне работали вместе… и пока мы получаем помощь от наших международных партнеров, мы обязательно должны подготовиться к свободным и справедливым демократическим выборам. Потому что это самое важное… чтобы демократические институты снова встали на ноги», — сказал Эдмонд, охарактеризовав Гаити как страну, «находящуюся на грани краха».

«Прежде чем идти на выборы, нам нужно восстановить закон и порядок. И наша национальная полиция сама не может… потому что банды хорошо вооружены и их огневая мощь намного выше… нам нужна международная помощь», – недавно сказал дипломат Саре Сиднер из CNN.