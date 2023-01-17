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В Пакистане в здании суда застрелен известный юрист и правозащитник

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По данным полиции, в здании суда застрелен известный пакистанский адвокат

По словам полиции и свидетеля, известный пакистанский юрист и правозащитник был застрелен в понедельник в здании суда в городе Пешавар на северо-западе страны.

79-летний Абдул Латиф Африди, бывший председатель коллегии адвокатов Верховного суда Пакистана, получил шесть выстрелов в комнате отдыха в Высоком суде Пешавара, сообщил CNN офицер столичной полиции Мухаммад Иджаз Хан.

Хан опознал подозреваемого как младшего адвоката Аднана Сами Африди, 24 лет, не имеющего прямого отношения к погибшему Африди, и сказал, что он взят под стражу.

Свидетель Хаят Рогани сказал, что предполагаемый стрелок поднял руки, чтобы сдаться после стрельбы, заявив, что он отомстил за смерть своего отца. Полиция также сообщила CNN, что предполагаемый стрелок сказал, что это было убийство из мести.

Отец подозреваемого, адвокат Самиулла Африди, был убит неизвестными боевиками в 2015 году. Тогда ответственность за убийство Африди, работавшего на врача, который помогал ЦРУ в поисках Усамы бен Ладена, взяли на себя две группировки боевиков.

Хотя у суда Пешавара обычно находится большой полицейский контингент, адвокатов при входе не обыскивают. Меры безопасности в суде ранее подвергались сомнению, особенно после того, как подросток застрелил гражданина США пакистанского происхождения, которого судили по обвинению в богохульстве в зале суда в 2020 году.

Латиф Африди, также бывший депутат, открыто критиковал предполагаемое вмешательство могущественных военных в пакистанскую политику и воинственность исламистов.

Премьер-министр Шахбаз Шариф опубликовал в Твиттере заявление, в котором выразил свою скорбь и «глубокую скорбь» в связи со смертью Латифа Африди.

Он также осудил то, что он назвал «ухудшением ситуации с правопорядком» в провинции Хайбер-Пахтунхва, столицей которой является Пешавар.

Источник: CNN
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