Пять человек погибли в результате стрельбы в Канаде

По данным полиции, пять человек погибли в результате стрельбы в кондоминиуме в пригороде Торонто в воскресенье вечером.

Около 19:20 офицеры отреагировали на активную стрельбу по зданию в Воане, городе к северу от Торонто, сообщил на пресс-конференции начальник региональной полиции Йорка Джим МакСуин.

Полиция обнаружила «ужасную сцену, на которой погибли многочисленные жертвы», — сказал МакСуин. Выживший пострадавший, получивший ранение, доставлен в больницу в тяжелом состоянии, говорится в сообщении полиции.

По словам начальника, мужчина-стрелок был застрелен офицером во время столкновения и скончался. Полиция не разглашает имя стрелявшего.

По словам МакСуина, полиция не будет публично называть имена жертв, пока их семьи не будут уведомлены об их смерти.

Констебль Лаура Николь сказала CNN, что этот инцидент был «самым ужасным звонком, который я видел за всю свою карьеру».

Николь сказала на предыдущей пресс-конференции, что, похоже, жертвы были из более чем одной квартиры.

Жители были эвакуированы из здания, в то время как сотрудники службы экстренного реагирования работали, чтобы очистить здание и убедиться, что жертв больше нет. Жители часами ждали, пока полиция очистит здание этаж за этажом, наконец, вернувшись в свои дома после полуночи.

Мотивы подозреваемого не разглашаются, и полиция не рассказала, что привело к стрельбе. Власти считают, что угроза населению больше не существует.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования жертвам и их семьям», — сказал МакСуин.

По словам МакСуина, отдел по расследованию убийств региональной полиции Йорка продолжит расследование стрельбы. По данным издания, на месте происшествия будет работать полиция, пока продолжается расследование.

По его словам, Отдел специальных расследований Онтарио, который расследует, когда офицеры стреляют из огнестрельного оружия в человека, был уведомлен о том, что офицер стрелял в подозреваемого, и расследует этот инцидент.