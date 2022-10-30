По меньшей мере 149 человек погибли в результате массовых беспорядков на Хэллоуин в Сеуле

По словам официальных лиц, первое крупное празднование Хэллоуина в Южной Корее после отмены ограничений Covid обернулось трагедией в субботу вечером, когда по меньшей мере 149 человек, в основном подростки и молодые люди, погибли, когда тусовщики хлынули через узкий переулок в популярном районе ночной жизни в Сеуле.

Власти все еще расследуют причины инцидента, но Чхве Сон Бом, начальник пожарной части Йонсан-гу, сказал, что это была «предполагаемая давка», и что многие люди упали, по меньшей мере 76 человек получили ранения.

Гуляки хлынули в район ночных клубов Итхэвон, чтобы насладиться первым празднованием Хэллоуина в Южной Корее с тех пор, как были сняты ограничения на скопление людей и правила ношения масок, введенные пандемией Covid. Свидетели рассказали, что еще до того, как начался хаос, тусовщики были так плотно набиты на узких улочках, что было трудно передвигаться.

«Я видел, как люди шли по левой стороне, и я видел, как человек перешел на противоположную сторону. Итак, человека в середине заклинило, поэтому у него не было возможности общаться, он не мог дышать», — сказал CNN свидетель Сон Сехён. Он сказал, что это место было похоже на «забитое метро».

Власти получили первые сообщения о людях, «похороненных» в толпе около 22:24. в субботу вечером.

Информационное агентство Yonhap сообщило, что некоторые люди пострадали от «остановки сердца», приписав это заявление пожарным властям. Сотрудники службы экстренной помощи оказали помощь по меньшей мере 81 человеку в сеульском районе Итхэвон, сообщившему о «затрудненном дыхании». Но ранние предположения об утечке газа или возгорании не принимались во внимание.

Полиция оцепила район, а на видео в социальных сетях были показаны люди в костюмах для Хэллоуина, лежащие на улицах и на носилках, пока службы экстренного реагирования оказывали помощь, а очереди из машин скорой помощи выстраивались для вывоза раненых.

Десятки людей были переведены в близлежащие учреждения, сказал Чой Чжэ Вон, глава Центра здоровья Йонгсан. Власти добавили, что тела погибших были доставлены в морги нескольких больниц.

Городское правительство Сеула получило сообщения о пропавших без вести, поскольку друзья и семьи искали людей, которые, как известно, были на мероприятии, но не вернулись домой.

Когда в воскресенье взошло солнце, полицейские обыскивали тротуар в поисках личных вещей и документов, удостоверяющих личность, пытаясь определить окончательное число раненых и погибших.