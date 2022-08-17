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Питерец.ру » События в мире » Президент Юн хочет, чтобы Южная Корея стала одним из крупнейших мировых поставщиков оружия

Президент Юн хочет, чтобы Южная Корея стала одним из крупнейших мировых поставщиков оружия

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39
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Южная Корея планирует стать одним из четырех крупнейших поставщиков оружия в мире

Южная Корея планирует стать одним из четырех крупнейших поставщиков оружия в мире, заявил в среду президент Юн Сук Ёль, обращаясь к журналистам в речи, посвященной его первым 100 дням пребывания в должности.

«Войдя в четверку крупнейших мировых экспортеров оборонной продукции после США, России и Франции, оборонная промышленность (Южной Кореи) станет стратегической индустриализацией и оборонным центром», — сказал Юн в канцелярии президента.

По данным авторитетного Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021 году Южная Корея занимала 10-е место в мире по поставкам оружия.

Экспорт вооружений оценивается в 566 миллионов долларов, согласно уникальной системе мониторинга стоимости индикаторов тенденций SIPRI, Сеул значительно отстает от прошлогоднего экспортера № 4, Италии, которая продала оружия на 1,7 миллиарда долларов.

Для сравнения, поставки оружия США оцениваются в 10,6 миллиарда долларов.
Южная Корея уже предприняла шаги для достижения своих четырех главных целей.
В конце прошлого месяца он подписал крупнейшую в истории сделку по поставкам в Польшу почти 1000 танков К2, более 600 артиллерийских орудий и десятков истребителей.

А в феврале он подписал с Египтом сделку на 1,7 миллиарда долларов на поставку ему самоходных гаубиц K9 и машин поддержки.
В конце прошлого года Южная Корея заключила еще одну крупную сделку по поставке K9 в Австралию.
Согласно рейтингу SIPRI, если Южная Корея достигнет цели Юна, она превзойдет не только Италию, но и региональную мощь Китая, а также Германию, Испанию, Израиль и Великобританию.

«Я считаю, что это очень амбициозная цель», — сказал Чун Ин-Бом, отставной южнокорейский генерал, ставший военным аналитиком.
«Южная Корея и ее военная промышленность должны проделать большую работу, — сказал он.
Источник: CNN
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