Южная Корея присоединяется к клубу сверхзвуковых истребителей

Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae впервые поднялся в воздух во вторник, что сделало страну одной из немногих стран, разработавших и испытавших передовой сверхзвуковой истребитель.

Прототип реактивного самолета совершил 33-минутный полет туда и обратно с базы ВВС в южном городе Сачхон, сообщило Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA).

Пилот, майор Ан Джун Хён, заранее признался, что нервничал, но сказал, что после взлета «все прошло гладко, поэтому я пролетел весь маршрут полета, как и планировал».

Самолет является первым из шести прототипов KF-21 производства Korea Aerospace Industries, которые проведут более 2000 испытательных полетов до 2026 года, когда начнется массовое производство и развертывание, сообщает DAPA.

Ожидается, что к 2030 году ВВС Южной Кореи поставят 120 самолетов.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию KF-21 будет вооружен целым рядом ракет класса 'воздух-воздух' и 'воздух-поверхность' и, возможно, даже крылатыми ракетами воздушного базирования. Двухмоторные истребители будут выпускаться в одноместном и двухместном вариантах.

Во вторник самолет был оснащен четырьмя макетами ракет «Метеор» класса «воздух-воздух» и инфракрасной системой поиска и слежения и достиг скорости около 400 километров в час (250 миль в час).

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал испытательный полет «великолепным достижением независимости национальной обороны».

KF-21 — это совместный проект Южной Кореи и Индонезии, в котором Сеулу принадлежит 80% акций.

Хотя только 65% деталей KF-21 произведены в Южной Корее, его первый полет по-прежнему является значительным достижением для страны, которая не имеет длительной истории производства самолетов.

Единственными другими странами, которые разработали и использовали передовой сверхзвуковой реактивный истребитель, являются США, Россия, Китай, Япония, Франция, Швеция и европейский консорциум из Великобритании, Германии, Италии и Испании.

Из них только США и Китай развернули истребители пятого поколения отечественного производства — самолеты с технологиями малозаметности, возможностями подавления радаров и авионикой, которая интегрирует бортовые и удаленные данные, чтобы дать пилотам картину их работы в реальном времени. по данным Объединенного центра компетенции ВВС НАТО.

В то время как DAPA называет KF-21 истребителем поколения 4,5, потому что в нем отсутствуют такие функции, как внутренний отсек для оружия, который делал бы его более незаметным, аналитики говорят, что он может летать выше и быстрее, чем новейший пятый самолет американского производства. истребитель поколения F-35.

«KF-21 — первый истребитель, созданный по отечественным технологиям, и это свидетельствует о том, что Южная Корея теперь может самостоятельно производить истребители. Это также станет ступенькой для разработки более совершенных истребителей и использования оружия местной разработки», — заявили в DAPA в прошлом году.

Питер Лейтон, научный сотрудник Азиатского института Гриффита в Австралии, в среду назвал полет KF-21 «впечатляющей» вехой.

«Программа значительно расширила аэрокосмические возможности Южной Кореи, особенно в области проектирования, производства компонентов планера и авионики», — сказал Лейтон, бывший офицер Королевских ВВС Австралии.