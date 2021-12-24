Южная Корея помиловала опального бывшего президента Пак Кын Хе

Правительство Южной Кореи помиловало бывшего президента Пак Кын Хе, которая отбывала 22 года тюрьмы за коррупцию, сообщило в пятницу министерство юстиции страны.

Пак Кён Ми, представитель Голубого дома - офиса президента Южной Кореи, - сказал, что президент Мун Чжэ Ин учел ухудшение состояния здоровья бывшего президента Пака, принимая решение о помиловании.

В 2017 году Пак стала первым демократически избранным лидером страны, который был принудительно отстранен от должности после того, как Конституционный суд страны поддержал парламентское голосование, чтобы объявить ей импичмент по обвинениям в коррупции и кумовстве.



