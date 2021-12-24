Правительство Южной Кореи помиловало бывшего президента Пак Кын Хе, которая отбывала 22 года тюрьмы за коррупцию, сообщило в пятницу министерство юстиции страны.
Пак Кён Ми, представитель Голубого дома - офиса президента Южной Кореи, - сказал, что президент Мун Чжэ Ин учел ухудшение состояния здоровья бывшего президента Пака, принимая решение о помиловании.
В 2017 году Пак стала первым демократически избранным лидером страны, который был принудительно отстранен от должности после того, как Конституционный суд страны поддержал парламентское голосование, чтобы объявить ей импичмент по обвинениям в коррупции и кумовстве.
Южная Корея помиловала опального бывшего президента Пак Кын Хе
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Правительство Южной Кореи помиловало бывшего президента Пак Кын Хе, которая отбывала 22 года тюрьмы за коррупцию
Правительство Южной Кореи помиловало бывшего президента Пак Кын Хе, которая отбывала 22 года тюрьмы за коррупцию, сообщило в пятницу министерство юстиции страны.
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