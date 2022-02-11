Начальник полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку после серии скандалов

Комиссар полиции Лондона Крессида Дик подала в отставку на фоне критики в адрес ее руководства после серии скандалов, подорвавших доверие общественности к крупнейшей полиции Великобритании.

В заявлении в четверг она сказала: «С огромной грустью после сегодняшнего контакта с мэром Лондона становится ясно, что мэр больше не имеет достаточного доверия к моему руководству». Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара столичной полиции.

Ее отставка произошла всего через несколько часов после того, как она сказала Би-би-си, что «абсолютно не намерена» покидать свой пост.

Это следует за публикацией на прошлой неделе изобличительного доклада Независимого управления по поведению полиции, в котором было выявлено то, что оно назвало культурой женоненавистничества и расизма в Столичной полицейской службе (MPS).

Отвечая на отчет, министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что в британской полиции существуют явные «культурные проблемы» и что она «потрясена и возмущена» содержанием отчета.

Отчет был сосредоточен на девяти связанных независимых расследованиях, касающихся служащих полиции из MPS, в основном базирующихся в лондонском полицейском участке Чаринг-Кросс. После того, как несколько офицеров были признаны виновными в серьезных проступках, в отчете было дано 15 рекомендаций «изменить полицейскую практику» в Великобритании.

Джонсон написал в твиттере в четверг, что Дик «служила своей стране с большой самоотверженностью и отличием на протяжении многих десятилетий». Я благодарю ее за ее роль в защите населения и в обеспечении безопасности наших улиц».

В своем заявлении об отставке Дик сказала, что согласилась остаться «на короткий период», чтобы обеспечить стабильность сил, пока «принимаются меры для перехода к новому комиссару».

Она признала, что убийство Эверарда и другие скандалы «подорвали доверие» к силам, но сказала, что они «обратили все свое внимание на восстановление общественного доверия».

«На протяжении всей своей карьеры я стремилась защищать жителей этого замечательного, процветающего и разнообразного города, — сказала Дик.