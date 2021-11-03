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Питерец.ру » События в мире » Два лондонских полицейских признались, что поделились фотографиями убитых сестер

Два лондонских полицейских признались, что поделились фотографиями убитых сестер

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Два офицера полиции Великобритании признали себя виновными в том, что сфотографировали тела двух убитых сестер и поделились ими

Два офицера полиции Великобритании признали себя виновными в том, что сфотографировали тела двух убитых сестер и поделились ими на месте преступления, которое им было поручено охранять, сообщает британское информационное агентство PA Media.
47-летняя Дениз Джаффер и 33-летняя Джейми Льюис, оба из лондонской столичной полиции, признались в том, что делали снимки 46-летней Бибаа Генри и 27-летней Николь Смоллман на судебном заседании в Лондоне во вторник, сообщает PA Media.
Офицеры охраняли место, где тела сестер были найдены в парке в Уэмбли, на северо-западе Лондона, когда они сломали кордон, чтобы сделать фотографии, прежде чем поделиться ими в WhatsApp.

Джаффер сделал четыре фотографии, а Льюис - две. По сообщению PA Media, одно изображение, которое было отправлено коллеге-женщине, было отредактировано, чтобы включить лицо Льюиса.

Пара призналась в неправомерном поведении в государственном учреждении в период с 7 по 23 июня 2020 года. Они оба были арестованы 22 июня прошлого года и отстранены от исполнения служебных обязанностей, сообщает PA.
Оба были освобождены под условный залог, поскольку судья Марк Люкрафт, королевский адвокат, отложил вынесение приговора до декабря.

«Эти вопросы чрезвычайно серьезны, и у вас не должно быть иллюзий, когда вы вернетесь для вынесения приговора. Очень высока вероятность того, что вы получите приговоры к лишению свободы, некоторые сроки лишения свободы за свое поведение», - сказал Люкрафт, согласно PA.

И Джаффер, и Льюис покинули слушание, не поговорив с журналистами.

На прошлой неделе 19-летний Даньял Хусейн был приговорен к пожизненному заключению за убийство Генри и Смоллмана. Он зарезал сестер, которые, по словам полиции, были ему совершенно незнакомы, в результате преднамеренного нападения.

«На суде присяжные услышали, что Хусейн заключил соглашение с« демоном »о принесении в жертву женщин в обмен на выигрыш в лотерею», - говорится в заявлении столичной полиции.

«Он создал рукописный план, подписанный его собственной кровью, в котором он пообещал убивать шесть женщин каждые шесть месяцев, требуя взамен денежного вознаграждения».
Источник: CNN
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