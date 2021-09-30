Бывший офицер полиции Великобритании, убивший Сару Эверард, приговорен к пожизненному заключению

Уэйн Кузенс, бывший офицер лондонской полиции, который признался в похищении, изнасиловании и убийстве Сары Эверард, был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, что является исключительным приговором в Соединенном Королевстве.

Вынося приговор перед переполненным залом суда, лорд-судья Адриан Фулфорд назвал Эверарда «безупречной жертвой гротескно совершенной серии преступлений» и назвал дело «разрушительным, трагическим и совершенно жестоким». Судья добавил, что Кузенс, в то время действующий полицейский, провел весь вечер 3 марта, «охотясь на одинокую женщину, чтобы ее похитить и изнасиловать».

Стоя на скамье подсудимых, Кузенс держал голову опущенной и закрыл глаза, как он делал на протяжении всего слушания приговора. Судья неоднократно критиковал поведение Коузенса в суде, говоря, что это была демонстрация «жалости к себе».

Родители Эверарда Джереми и Сьюзан, ее сестра Кэти и многие из ее друзей предстали перед судом лондонского Олд-Бейли - центрального уголовного суда Англии и Уэльса.

Во время слушания приговора в среду прокуроры заявили, что Коузенс использовал свое полицейское удостоверение личности и наручники, чтобы обманом заставить Эверарда сесть в свою машину под предлогом того, что она нарушила правила Covid-19. Он изнасиловал ее и задушил своим полицейским ремнем позже в тот же вечер, как заслушал суд.

Пожизненное заключение является обязательным в делах об убийствах в Великобритании, но обычно суд определяет минимальный срок отбывания наказания до возможности досрочного освобождения.

Кузенс, 48 лет, получил пожизненный срок, что очень редко и зарезервировано для особо тяжких преступлений. В соответствии с этим сроком судья не устанавливает минимального срока, и обвиняемый никогда не подлежит условно-досрочному освобождению.

По данным Министерства юстиции Великобритании, по состоянию на июнь 2021 года в Великобритании было всего 60 заключенных с пожизненным заключением из почти 7000 заключенных, отбывающих пожизненное заключение.

Эверард, 33-летний менеджер по маркетингу, пропал без вести вечером 3 марта после того, как покинул дом друга в Клэпхэме на юге Лондона. Ее останки были найдены несколько дней спустя в лесу недалеко от Эшфорда, Кент, более чем в 50 милях от того места, где ее видели в последний раз.

Позже Коузенс был арестован в своем доме в Кенте, недалеко от того места, где было найдено тело Эверарда. Он признал себя виновным по предъявленным обвинениям, поэтому судебного разбирательства не было. Слушание вынесения приговора в течение последних двух дней предоставило обвинению возможность представить факты того, что произошло в марте, а семье Эверарда - прочитать заявления о последствиях.

Прокурор Литтл охарактеризовал действия Кузенса как «обман, похищение, изнасилование, удушение, пожар». Литтл также подробно рассказал о том, что видели очевидцы похищения 3 марта, заявив, что они видели Эверарда в наручниках Кузенса, которая казалась сговорчивой и опустила голову. Они думали, что он был полицейским под прикрытием, арестовавшим женщину.

По словам прокурора, Эверард был жив в течение нескольких часов после ее похищения, и вечером того же дня его перевели в машину Кузенса. «Чтобы сделать это и не допустить, чтобы она сбежала, не попыталась убежать или не шуметь, можно сделать вывод, что он, по крайней мере, должен был ей угрожать», - заявил Литтл в суде. Прокуратура считает, что Эверард умерла около 2.30 утра 4 марта, через несколько часов после того, как ее похитил Кузенс.

Семье Эверарда была предоставлена ​​возможность выступить в суде в среду, требуя, чтобы Кузенс, который провел слушание с закрытыми глазами и склоненной головой, посмотрел на них, пока они читали их заявления.

Мать Сары, Сьюзен, сказала, что ее дочь «провела последние часы на этой земле с самыми худшими из людей». Она потеряла свою жизнь, потому что Уэйн Кузенс хотел удовлетворить свои извращенные желания ... Он обращался с моей дочерью, как будто она была ничем, и избавлялся от нее, как если бы она была мусором. Меня преследует этот ужас».