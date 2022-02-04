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Питерец.ру » События в мире » Индия объявила в последнюю минуту дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

Индия объявила в последнюю минуту дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Индия в четверг объявила о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине

Индия в четверг объявила о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине после того, как командир, участвовавший в пограничных столкновениях между двумя странами в 2020 году, появился в качестве олимпийского факелоносца в традиционной эстафете огня перед Играми.
Бойкот в последнюю минуту, когда главный посланник Индии в Пекине не будет присутствовать на пятничной церемонии открытия, добавляет самую густонаселенную демократию в мире к списку западных стран, которые уже начали свои собственные дипломатические неявки, ссылаясь на репутацию Китая в области прав человека. задавая тон спорным Олимпийским играм.

«Действительно прискорбно, что китайская сторона решила политизировать такое событие, как Олимпийские игры», — сказал Ариндам Багчи, представитель министерства иностранных дел Индии, в телевизионной речи в четверг, где он объявил высокопоставленного дипломата в посольстве Индии.

После официального шага индийская общественная телекомпания Doordarshan также объявила, что не будет транслировать в прямом эфире церемонии открытия и закрытия. В этом году в стране участвует один спортсмен, горнолыжник Ариф Хан.

Решения были приняты после того, как на кадрах видно, как командующий Народно-освободительной армией Ци Фабао был удостоен чести нести олимпийский огонь в числе примерно 1200 человек, когда он движется по зонам олимпийских соревнований в преддверии зажжения олимпийского котла в пятницу вечером. Суперзвезда китайского баскетбола и бывший игрок НБА Яо Мин и астронавт Цзин Хайпэн были среди других лауреатов, которые несли пламя вместе с Ци в день открытия эстафеты в среду.

Источник: CNN
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