Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр

Китай пригрозил администрации Байдена местью за ее решение о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, предупредив, что этот шаг может нанести ущерб двусторонним отношениям.

В понедельник администрация Байдена заявила, что не будет направлять официальную делегацию Соединенных Штатов на Зимние игры в Пекине в качестве заявления против «продолжающегося геноцида и преступлений против человечности Китая в Синьцзяне». Спортсменам из США по-прежнему будет разрешено участвовать в Играх.

В ответ на заявление Белого дома министерство иностранных дел Китая заявило, что начало «торжественное представление» с США, и пообещало принять «решительные контрмеры».

«Из-за идеологических предубеждений и на основе лжи и слухов США пытаются сорвать зимние Олимпийские игры в Пекине. Это лишь разоблачит его зловещие намерения и еще больше подорвет его моральный авторитет и доверие», - заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь на пресс-конференции во вторник.

«Неправильный шаг США подорвал основу и атмосферу китайско-американских спортивных обменов и олимпийского сотрудничества. Он выстрелил себе в ногу. США должны понять серьезные последствия своего шага», - сказал Чжао.

Отношения между двумя сверхдержавами недавно начали улучшаться после виртуального саммита в прошлом месяце между президентом США Джо Байденом и его китайским коллегой Си Цзиньпином.

Хотя встреча не привела к значительным прорывам, она позволила вернуться к более конструктивным и стабильным отношениям после почти полного развала в последний год правления администрации Трампа и продолжающейся враждебности к администрации Байдена.

Пекин не дал понять, какие контрмеры он рассматривает, но возможность дальнейшего возмездия теперь угрожает снова подорвать двусторонние отношения.

По сравнению с гневной реакцией Министерства иностранных дел Китая, некоторые китайские дипломаты и государственные служащие СМИ предложили более беспечный взгляд на Twitter, который заблокирован в Китае, подчеркнув, что политики США еще не были приглашены на Игры.

«Политики призывают к бойкоту Олимпийских игр в Пекине 2022 года», руководствуясь своими политическими интересами и позерством. На самом деле, никого не волнует, приедут эти люди или нет, и это никак не повлияет на успешное проведение # Beijing2022 », - написал в Твиттере Лю Пэнъюй, представитель посольства Китая в США.

Ху Сицзинь, главный редактор националистического таблоида Global Times, также высказался.

«К чему суета? Если официальные лица США не приедут, пусть будет. Китай их все равно не пригласил ». - написал он в Твиттере. «Только супер-нарциссические люди сочтут свое отсутствие мощным бойкотом. Большинство из этих правительственных чиновников США являются близкими контактами с пациентами с Covid-19 по китайским стандартам, более того, придирчивыми и претенциозными. Вы люди, которых пекинцы меньше всего хотят видеть».

Хотя Пекин, возможно, не слишком беспокоит отсутствие американских политиков, это может обернуться еще большей головной болью, если к шагу США присоединятся другие страны. Ранее Великобритания, Канада и Австралия заявляли, что рассматривают возможность дипломатического бойкота.

Активисты уже давно призывают к бойкоту Игр в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека Китаем в Синьцзяне и Тибете и его политических репрессий в Гонконге. В течение последнего месяца, когда Пекин заставил замолчать обвинения китайской теннисной звезды Пэн Шуая в сексуальных домогательствах против бывшего китайского лидера, количество таких призывов еще больше усилилось.

Дипломатический бойкот США приветствовали правозащитные организации. Хьюман Райтс Вотч назвала это «решающим шагом на пути к противодействию преступлениям китайского правительства против человечности, направленных против уйгуров и других тюркских общин».

«Но это не должно быть единственным действием. Теперь США должны удвоить усилия с правительствами-единомышленниками для расследования и определения путей привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях и правосудия для оставшихся в живых'', - говорится в заявлении Софи Ричардсон, китайского директора Human Rights Watch.

Некоторые китайские дипломаты явно думают о потенциальном эффекте снежного кома. Китайская миссия при ООН, например, назвала шаг США отражением «их менталитета времен холодной войны».

«США просто хотят политизировать спорт, вызвать разногласия и спровоцировать конфронтацию. Такой подход не найдет поддержки и обречен на провал. Это только сделает их более изолированными и будет противостоять веяниям времени и подавляющему большинству стран и людей во всем мире », - говорится в заявлении официального представителя миссии Чжу Чжицян.

Реакция Вашингтона на зимние игры в Пекине резко контрастирует с его подходом к летним Олимпийским играм в Пекине 13 лет назад, когда китайское правительство столкнулось с жесткой критикой и протестами против репрессий против Тибета.

В 2008 году тогдашний президент Джордж Буш присутствовал на церемонии открытия Олимпийских игр и болел за американских спортсменов во время Игр. Его отец, бывший президент Джордж Х.В. Буш также присутствовал на Играх в качестве почетного капитана сборной США.