Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр

Китай пригрозил администрации Байдена местью за ее решение о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, предупредив, что этот шаг может нанести ущерб двусторонним отношениям.
В понедельник администрация Байдена заявила, что не будет направлять официальную делегацию Соединенных Штатов на Зимние игры в Пекине в качестве заявления против «продолжающегося геноцида и преступлений против человечности Китая в Синьцзяне». Спортсменам из США по-прежнему будет разрешено участвовать в Играх.
В ответ на заявление Белого дома министерство иностранных дел Китая заявило, что начало «торжественное представление» с США, и пообещало принять «решительные контрмеры».
Отношения между двумя сверхдержавами недавно начали улучшаться после виртуального саммита в прошлом месяце между президентом США Джо Байденом и его китайским коллегой Си Цзиньпином.
Хотя встреча не привела к значительным прорывам, она позволила вернуться к более конструктивным и стабильным отношениям после почти полного развала в последний год правления администрации Трампа и продолжающейся враждебности к администрации Байдена.
Пекин не дал понять, какие контрмеры он рассматривает, но возможность дальнейшего возмездия теперь угрожает снова подорвать двусторонние отношения.
По сравнению с гневной реакцией Министерства иностранных дел Китая, некоторые китайские дипломаты и государственные служащие СМИ предложили более беспечный взгляд на Twitter, который заблокирован в Китае, подчеркнув, что политики США еще не были приглашены на Игры.
Ху Сицзинь, главный редактор националистического таблоида Global Times, также высказался.
Хотя Пекин, возможно, не слишком беспокоит отсутствие американских политиков, это может обернуться еще большей головной болью, если к шагу США присоединятся другие страны. Ранее Великобритания, Канада и Австралия заявляли, что рассматривают возможность дипломатического бойкота.
Активисты уже давно призывают к бойкоту Игр в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека Китаем в Синьцзяне и Тибете и его политических репрессий в Гонконге. В течение последнего месяца, когда Пекин заставил замолчать обвинения китайской теннисной звезды Пэн Шуая в сексуальных домогательствах против бывшего китайского лидера, количество таких призывов еще больше усилилось.
Дипломатический бойкот США приветствовали правозащитные организации. Хьюман Райтс Вотч назвала это «решающим шагом на пути к противодействию преступлениям китайского правительства против человечности, направленных против уйгуров и других тюркских общин».
Некоторые китайские дипломаты явно думают о потенциальном эффекте снежного кома. Китайская миссия при ООН, например, назвала шаг США отражением «их менталитета времен холодной войны».
Реакция Вашингтона на зимние игры в Пекине резко контрастирует с его подходом к летним Олимпийским играм в Пекине 13 лет назад, когда китайское правительство столкнулось с жесткой критикой и протестами против репрессий против Тибета.
В 2008 году тогдашний президент Джордж Буш присутствовал на церемонии открытия Олимпийских игр и болел за американских спортсменов во время Игр. Его отец, бывший президент Джордж Х.В. Буш также присутствовал на Играх в качестве почетного капитана сборной США.