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Питерец.ру » События в мире » Акция протеста в Афинах, когда Пекин готовится к Олимпийским играм

Акция протеста в Афинах, когда Пекин готовится к Олимпийским играм

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В Афинском Акрополе акутивисты развернули плакаты с протестами против зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Греческая полиция задержала двух активистов-правозащитников после того, как в воскресенье они развернули плакаты в Афинском Акрополе с протестами против зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, когда китайские организаторы игр готовятся принять олимпийский огонь.
Активисты устроили короткую акцию протеста у Акрополя в греческой столице рано утром, подняв тибетский флаг и баннер с надписью «Свободный Гонконг - революция» на строительных лесах, окружающих часть памятника.
Задержанными активистами были 18-летний тибетский студент Цела Зоксанг и 22-летний Джои Сиу, гражданин США, изгнанный из Гонконга.

Протест был подан за несколько часов до генеральной репетиции в греческой Олимпии, месте древних Олимпийских игр, церемонии зажжения факелов перед Играми, назначенными на понедельник.

Греческая полиция, в которой присутствовало несколько десятков офицеров, сразу же остановила активистов.
Китайская столица станет первым городом, в котором пройдут Зимние и Летние Игры, но, как и в случае с Олимпийскими играми в Пекине в 2008 году, протесты и призывы к бойкоту из-за нарушений прав человека в стране омрачили разгон.

Правозащитные группы и американские законодатели призвали Международный олимпийский комитет [МОК] отложить Игры и перенести мероприятие, если Китай не прекратит то, что Соединенные Штаты считают продолжающимся геноцидом против уйгуров и других групп мусульманского меньшинства.

Китайские власти обвиняются в содействии принудительному труду путем содержания под стражей около миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств в лагерях с 2016 года.
Китай отрицает правонарушения, заявляя, что он создал центры профессионального обучения для борьбы с экстремизмом.
Воскресная генеральная репетиция на древнем стадионе Олимпии была затруднена из-за коротких периодов дождя и тяжелых облаков, а факел не освещался солнечными лучами через параболическое зеркало.
Вместо этого актриса, сыгравшая верховную жрицу, использовала резервное пламя от предыдущих репетиций.

В понедельник ожидается еще больше дождей, и правозащитники пообещали принять дополнительные меры до передачи огня во вторник китайским организаторам Игр в Афинах.
Церемония зажжения огня летних Игр в Пекине в 2008 году была также серьезно сорвана из-за ряда протестов правозащитников, которые положили начало международным демонстрациям по поводу соблюдения прав человека в Китае в преддверии Олимпийских игр.

Источник: CNN
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